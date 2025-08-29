Билетам сохраняют «обратную» опцию

С 1 сентября авиакомпаниям запретят аннулировать билеты на сложные маршруты, если пассажир пропустил один из сегментов. Речь идет о рейсах с перелетом туда-обратно. По действующим правилам, перевозчик может отменить обратный вылет пассажира, если он опоздал на первый самолет. Теперь путешественники смогут продолжить полет, если уведомят компанию о необходимости сохранить бронирование в течение двух часов с момента пропущенного рейса. Доплачивать за последующие не потребуется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Своим приказом Минтранс ликвидирует правовой пробел, констатировал главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров: «Проблема с аннулированием билетов на вторые, третьи сегменты перелетов была связана с чисто юридическим вопросом. Перевозка по договору начинается с первого сегмента, и если пассажир на него не являлся, значит, он освобождал авиакомпанию от права выполнять свои обязательства перед ним, поскольку, по сути, в одностороннем порядке добровольно отказался от услуги. Все-таки независимо от того, сколько сегментов в его поездке, это считается единой услугой.

Сейчас же этот вопрос абсолютно справедливо скорректирован. Здесь никоим образом коммерческие интересы перевозчиков не нарушаются, не ухудшаются. И уж точно это не может привести к повышению стоимости авиабилетов.

Существующий до сих пор регламент с аннулированием остальных сегментов связан с общемировой практикой, где точно так же действует правило: если ты не явился, не воспользовался первым сегментом перелета, то все остальные авиакомпании не обязаны предоставлять такую возможность. В этом отношении мы, наверное, идем если не против мировой практики, то в каком-то, может быть, параллельном ключе. Должно быть, это задаст некие новые стандарты».

Билеты «туда-обратно» бронируют в среднем за три недели до вылета. Только в одну сторону — в два раза ближе к дате, сообщали в компании «Авиасейлс». Пассажиры выбирают билеты сразу в обе стороны, потому что это дешевле. При долгосрочном планировании можно сэкономить от 5% до 40% стоимости, говорят аналитики отрасли. Новые правила могут подтолкнуть авиакомпании к пересмотру тарифа «туда-обратно», считает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев: «Зачастую, если не сказать, в большинстве случаев авиакомпании продают билеты "туда и обратно" дешевле, чем их сумма по отдельности. За счет того, что пассажир сразу же платит деньги и бронирует обратный перелет, ему предоставляется более привлекательная цена. При этом все риски, связанные с тем, что он откажется от обратного рейса, не явившись на первый сегмент, ложатся в нынешней схеме на клиента авиакомпании. Соответственно, у перевозчика в этом случае деньги останутся.

Если же игроков рынка обязать принять пассажира к перевозке на обратном сегменте даже в том случае, если он туда не полетел этой авиакомпанией, то это будет означать, что она не сможет получить дополнительную выгоду от того, что аннулирует такую возможность. Следовательно, ценность для перевозчиков приобретения билета "туда-обратно" будет немного меньше, устанавливать по-прежнему ощутимую разницу по стоимости у авиаперевозчика станет меньше оснований».

По данным Росавиации, в 2024 году пассажиропоток российских авиакомпаний составил более 111 млн человек, прибавив почти 6% год к году. На международные рейсы пришлось 25% перевозок.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Юлия Савина