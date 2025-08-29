Путин и Эрдоган обсудят украинское урегулирование 1 сентября

Президент России Владимир Путин 1 сентября проведет двустороннюю встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском городе Тяньцзинь. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По словам господина Ушакова, в ходе встречи будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества, мировая политика, а также украинское и ближневосточное урегулирование. Эта встреча станет первой очной беседой двух лидеров в 2025 году. Ранее господин Путин и господин Эрдоган активно общались по телефону, отметил помощник главы государства.

Визит российского президента в Китай запланирован на 31 августа, и он продлится четыре дня. Помимо переговоров с турецким коллегой, Владимир Путин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и проведет встречи с другими лидерами государства — участников ШОС и партнеров по организации. На саммите будут присутствовать более 20 глав государств и представители 10 международных организаций. Одной из тем обсуждения станут отношения с США.