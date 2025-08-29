Белоусов: объемы поставок тактических БПЛА значительно увеличены

Министр обороны России Андрей Белоусов сообщил о значительном увеличении объемов поставок тактических беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в российские войска. По его словам, это положительно сказалось на ходе ведения боевых действий.

Фото: Минобороны России

«Значительно нарастили объемы поставок в войска тактических БПЛА. Это, безусловно, положительно отразилось на ходе ведения боевых действий»,— заявил господин Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Министр также отметил важность ускорения подготовки операторов БПЛА и проведения необходимых организационно-штатных мероприятий для повышения эффективности использования беспилотников.