В переговорах Путина и Си примут участие Лавров и Песков

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал подробности состава российской делегации и формата переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: помощник президента России Юрий Ушаков, заместитель руководителя администрации президента России, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Слева направо: помощник президента России Юрий Ушаков, заместитель руководителя администрации президента России, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Переговоры господина Путина и господина Си пройдут в два этапа: сначала — в расширенном составе, затем — в формате «один плюс четыре», в котором со стороны России примут участие Сергей Лавров, Андрей Белоусов, Юрий Ушаков и Максим Орешкин. По словам помощника президента, визит будет беспрецедентным по своему размаху и длительности — он продлится четыре дня.

Владимир Путин примет участие в саммите ШОС с 31 августа по 1 сентября в Тяньцзине, после чего направится в Пекин на официальный визит и переговоры. В российскую делегацию войдут три вице-премьера — Денис Мантуров, Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, более десяти министров, включая глав МИД Сергея Лаврова, Минобороны Андрея Белоусова, Минфина Антона Силуанова, Минэнерго Сергея Цивилева, а также представителей бизнеса и госкорпораций — Игоря Сечина, Олега Дерипаску, Алексея Миллера, Дмитрия Баканова и Сергея Чемезова. В составе делегации также заместитель главы администрации президента Максим Орешкин и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.