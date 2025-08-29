Умер режиссер и певец Игорь Калинаускас

На 81-м году жизни в Москве скончался режиссер, художник и музыкант Игорь Калинаускас. По информации с его сайта, господин Калинаускас умер 25 августа после продолжительной болезни. Прощание с ним прошло 28 августа в Москве, после чего тело режиссера было кремировано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Калинаускас

Фото: uigoria.ru Игорь Калинаускас

Фото: uigoria.ru

Игорь Калинаускас родился 7 февраля 1945 года в Великом Новгороде. Он окончил Театральный институт имени Бориса Щукина и за карьеру поставил 68 спектаклей в театрах Астрахани, Вильнюса, Минска, Владикавказа и других городов Советского Союза. Известен под фамилией Николаев как театральный режиссер, а также как певец и композитор под псевдонимом Игорь Силин. Совместно с Ольгой Ткаченко создал музыкальный дуэт Duo Zikr, в рамках которого сотрудничал с Сергеем Курехиным, Борисом Гребенщиковым (объявлен иноагентом), Сергеем Чигарковым и другими исполнителями.

Помимо театра и музыки, господин Калинаускас активно занимался живописью, создавая более 900 работ в жанре визионерского искусства под псевдонимом ИНК. Его картины выставлялись в галереях России, Украины, США, Литвы и Словакии. В 2016 году в Казани была открыта его галерея современного искусства INK Gallery.