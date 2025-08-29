В Ульяновской области по факту лишения ребенка необходимых лекарств возбудят уголовное дело

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с поступившем к нему обращением о ненадлежащем медицинском обеспечении ребенка-инвалида в Ульяновской области, сообщил в пятницу информационный центр Следственного комитета (ИЦ СКР).

Как отмечает ИЦ СКР, мать ребенка, жительница Ульяновской области, сообщила, что ее несовершеннолетний сын нуждается в регулярной медикаментозной терапии, но с февраля этого года не может получить необходимый лекарственный препарат. Семье предлагается аналог, прием которого оказывает негативное влияние на состоянии здоровья подростка. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли.

В СУ СКР по Ульяновской области сообщили, что по обращению женщины уже организована процессуальная проверка, о результатах которой будет доложено главе СКР.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Андрей Васильев, Ульяновск