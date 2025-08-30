Знание не осилили

В Екатеринбурге 26,5% детей без российского гражданства успешно сдали тестирование на знание русского языка, необходимое для поступления в школу. Во всей Свердловской области их доля достигла 33%. Половину заявлений от иностранных граждан о приеме в школы Екатеринбурга отклонили еще до экзамена — из-за неполного комплекта документов. В городском департаменте образования посоветовали родителям несдавших найти организации, которые обучают русскому языку, а в региональном минобразования заявили, что «обескуражены» результатом, однако ждут федеральных мер помощи ученикам.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Светлана Привалова, Коммерсантъ Фото: Светлана Привалова, Коммерсантъ

В Екатеринбурге из прошедших тестирование на знание русского языка детей иностранных граждан успешно с ним справились только 26,5% — 113 детей из 426, сдававших экзамен в летний период. Чуть успешнее других детей справились поступающие в 1 класс — там доля сдавших экзамен достигла 28%. Об этом «Ъ-Урал» рассказали в департаменте образования городской администрации.

С апреля 2025 года для зачисления в любой класс общеобразовательной школы ребенку иностранных граждан необходимо сдать тестирование на знание русского языка. Чтобы подать документы на прохождение экзамена, родители должны собрать пакет документов, в том числе о правомерности нахождения ребенка в России, об отсутствии у него инфекционных заболеваний, о законности его представителей или родстве ребенка с ними. Для первоклассников тестирование проводится в устной форме, для более старших детей — в устной и письменной. Если ученик прошел тестирование неудовлетворительно, он может попробовать сдать экзамен вновь через три месяца.

Всего в Екатеринбурге с 1 апреля по 25 августа 2025 года подали 1070 заявлений на сдачу тестирования, из них 918 — в первые классы, остальные — в классы со второго по одиннадцатый. При этом половину из них — 518 заявлений — отклонили еще до сдачи тестирования из-за неполного комплекта документов.

Основная часть сдающих пришлась на август — экзамен проходили 298 детей, из них справились 89, а еще восемь на экзамен не пришли. За предыдущие два месяца лета тестирование прошли 136 детей, из которых справился 31 ребенок (23,8 %).

Пока только подали пакет документов 118 человек, но если они будут допущены до тестирования, то смогут пройти его уже после начала учебного года — осенью тестирование можно будет сдать 20 сентября, 18 октября и 15 ноября.

Статистика по всей Свердловской области несколько лучше — справиться с тестированием удалось 33% будущих школьников, сообщили «Ъ-Урал» в департаменте информационной политики региона. Всего за три месяца экзамен сдал 661 человек, в том числе 219 — успешно. При этом в августе тестирование сдавали 443 ребенка, справились с ним 146 человек.

«Ответственность за дополнительное обучение русскому языку иностранных граждан, не справившихся с тестированием, несут родители или законные представители иностранных граждан»,— отметили в городском департаменте образования

Там добавили, что для подготовки к экзамену ученики могут обратиться в «организации, реализующие дополнительные программы обучения русскому языку».

«Когда мы увидели результаты экзаменов, мы, конечно, были обескуражены»,— прокомментировала статистику корреспонденту «Ъ-Урал» министр образования Свердловской области Светлана Тренихина. По ее словам, такие результаты подтверждают необходимость мер по тестированию перед поступлением в школу.

«Люди, приезжающие в нашу страну, не владеют особенностями языка и не готовы адаптироваться бесшовно, а именно эта задача стоит в процессе обучения»,— добавила госпожа Тренихина.

По словам министра, дополнительные меры в помощь детям мигрантов обязательно будут приняты. Эту задачу, по ее сведениям, рассматривают на федеральном уровне, поэтому в регионе пока ждут принятых решений.

Анна Капустина