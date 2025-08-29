В Пензе председателя совета директоров агрокомплекса заподозрили в мошенничестве

Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области возбудил в отношении пяти лиц, среди которых председатель совета директоров регионального агропромышленного холдинга, уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

Согласно релизу, в августе минувшего года в Пензе председатель совета директоров организовал мошенническую схему по реализации древесины в обход счетов агропромышленного холдинга Пензенской области посредством введения в заблуждение собственника (акционера) в части ее породного состава и стоимости. В результате продажи «деловой» древесины под видом «тонкомерной» организации и акционеру в лице регионального министерства государственного имущества был причинен ущерб на сумму не менее 3 млн руб.

Председатель совета директоров привлек к реализации мошеннической схемы четырех лиц, включая сотрудников предприятия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет УФСБ России по Пензенской области. Специалисты выясняют все обстоятельства совершенного преступления.

Павел Фролов