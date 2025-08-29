Куда сходить в Воронеже на выходных 29–31 августа

Последние летние выходные — время, чтобы отдохнуть, вдохнуть тепло уходящего сезона и провести дни так, как хочется именно вам. Впереди два дня для встреч, прогулок и новых впечатлений — используйте их, чтобы зарядиться энергией и встретить осень с улыбкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: rusleto36.ru Фото: rusleto36.ru

Фестиваль «Русское лето» (6+)

Воронеж, Адмиралтейская площадь // 30 августа

Городской праздник, посвященный российским культурным традициям. На Адмиралтейской площади будут работать тематические зоны, интерактивные площадки для детей и взрослых, выступят музыкальные коллективы, а на фуд-корте представят блюда региональной кухни. Завершит день большой праздничный концерт.

Экскурсия «Вокруг Матрешки» (16+)

Воронеж, центр креативных индустрий «Матрешка» (Студенческая, 5) // 30 августа 2025, 13:00

Фото: matreshkavrn.ru

Авторский маршрут, созданный директором воронежского Дома архитектора Алиной Рындиной. Участники исследуют район вокруг «Матрешки», погружаются в его богатую историю и изучают архитектурные особенности. Прогулки «Вокруг матрешки» ощущается как небольшое, но насыщенное и увлекательное путешествие. Они дают участникам возможность стать туристами в родном городе, открывая его новые грани и тайны.

Оркестр CAGMO — саундтреки Ханса Циммера при свечах (6+)

Воронеж, Филармония // 30 августа, 18:00

Фото: t.me/cagmoru

Симфоническое исполнение культовых мелодий из фильмов, саундтреки которые написал Ханс Циммер. Все происходит в сопровождении живого свечного освещения. Погружение в магию кино.

Stand-up-концерт «Что у вас случилось?» (16+)

Воронеж, ДК Железнодорожников (Никитинская,1) // 31 августа, 18:00

Фото: standupclub.ru

Стендап-вечер с комиками-терапевтами, которые не только шутят, но и вовлекают публику в обсуждения. Аудитория делится повседневными проблемами, и все это поданное с юмором, искренностью и легкостью. Теплая атмосфера зеленого театра делает вечеринку смешной и необычной — объединяет через смех и общение

«Зачем родился?» Выставка из коллекции Евгения Хамина» (18+)

Воронеж, ТРЦ «Сити-парк "Град"» // до 31 августа с 10:00-22:00

Фото: Егор Снетков

Экспозиция включает более 60 произведений современного российского искусства, созданных 30 художниками разных поколений. Выставка создает пространство для размышлений о том, как искусство помогает понять не только себя, но и время, в котором мы живем.

«Мода, вдохновленная историей» (0+)

Воронежский областной краеведческий музей // 9-31 августа

Фото: Министерство культуры Воронежской области

На выставке «Три века истории Воронежского края» пройдет уникальный показ коллекций одежды в рамках проекта «Рисуем в цифре: Воронеж – образ, стиль, имидж», поддержанного Президентским фондом культурных инициатив. Гостям мероприятия будут представлены коллекции, вдохновленные богатой историей города. Черты Воронежа воплощаются в современном дизайне одежды.

Лилия Мордасова