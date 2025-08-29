Галь Гадот решила не приезжать на Венецианский фестиваль

Израильская актриса Галь Гадот не посетит Венецианский кинофестиваль, сообщает Daily Mail. Такое решение она приняла из-за давления пропалестинских активистов и боязни организаторов фестиваля, что ее появление может спровоцировать массовые протесты.

Актриса сыграла главную роль в одном из фильмов, премьера которого состоится как раз в Венеции. Однако и ее саму, и ее коллегу по фильму Джерарда Батлера обвиняют в поддержке правительства Израиля в вопросе проведения военной кампании в секторе Газа. А группа активистов Venice4Palestine потребовала, чтобы организаторы Венецианского кинофестиваля отозвали приглашения Гадот и Батлеру, а также любым артистам и знаменитостям, «которые публично и активно поддерживают геноцид».

Учитывая напряженную обстановку, организаторы фестиваля приняли усиленные меры безопасности: вокруг кинотеатров, принимающих фестиваль, установлены стальные ограждения, привлечены дополнительные наряды полиции для обеспечения порядка. Для контроля за делегатами и владельцами билетов используются сканеры, проводится досмотр сумок, введены пропуска от службы безопасности фестиваля.

Директор Венецианского кинофестиваля заявил, что не намерен отзывать приглашения артистам и все, кто хочет приехать, могут это сделать. В то же время он подчеркнул, что фестиваль «открыто выражает свою глубокую скорбь и страдания в связи с тем, что происходит в секторе Газа и Палестине».

Кирилл Сарханянц