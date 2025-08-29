«Дональд Трамп недоволен всеми»

Владимир Зеленский признал, что Киев не сможет военным путем вернуть потерянные территории. Президент Украины также потребовал от западных союзников конкретики по вопросу гарантий безопасности его стране. Между тем в США находится украинская делегация, которая пытается сблизить позиции с американской администрацией. В Кремле, в свою очередь, повторили, что по-прежнему не против встречи лидеров РФ и Украины, но с рядом условий. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе отмечает, что мирный процесс буксует, но не остановлен окончательно.

Очередная рабочая неделя заканчивается на пессимистической ноте. Мирный процесс по Украине явно буксует, хотя вопрос этот во многом спорный. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского, видимо, не состоится. Затем пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент Соединенных Штатов очень недоволен тем, как идут дела. Причем недоволен всеми: Украиной, Россией и Европой. Позже Государственный департамент сообщил, что Пентагон одобрил продажу Киеву свыше 3 тыс. ракет ERAM и сопутствующего оборудования на $825 млн. Это первый крупный военный контракт при администрации Дональда Трампа. Данный боеприпас — это гибрид крылатой ракеты и планирующей авиабомбы с дальностью поражения до 400 км.

В свою очередь, в Кремле, по сути, повторили то, о чем неоднократно говорили ранее: президент РФ не против встречи с Зеленским, но при условии соответствующей подготовки. То есть на саммите должен быть подписан итоговый документ, мирное соглашение. По крайней мере, так можно понять эти заявления. Тем временем сам украинский лидер фактически потребовал от западных союзников уже, наконец, определиться с гарантиями безопасности Киеву и представить некий оформленный документ.

На сегодня есть только бесконечные дискуссии и многочисленные рассуждения. Не хотят европейцы рисковать, это ясно как дважды два, разве что Вашингтон серьезно их поддержит.

Владимир Зеленский между тем напомнил, что заканчивается уже вторая неделя из двух, отпущенных Трампом на поиск мирного решения. Сейчас, кстати, в США находится высокая украинская делегация, которая как раз пытается сблизить позиции. Теперь вернемся к началу: да, мирный процесс буксует, но не остановлен. Сейчас в центре внимания — большие торжества в Пекине в честь победы Китая во Второй мировой войне, а до этого пройдет саммит ШОС с участием Владимира Путина. Товарищ Си Цзиньпин обязательно обозначит, как он видит урегулирование конфликта на Украине, скажет свое веское слово. После этого с высокой долей вероятности будет некое продвижение. В какую сторону, сказать сложно. Однако сейчас налицо попытки его подтолкнуть, и резкие заявления, а также поставки оружия связаны именно с этим. Москва, как мы видим, не против продолжать диалог. Тем не менее в Кремле отказываются от конкретики, видимо, оставляя бывшим и действующим партнерам возможность высказаться на эту тему, чтобы потом сделать соответствующие выводы. Оптимизма по-прежнему немного, однако в такой ситуации важно сказать, что мирный процесс жив и движется в определенную сторону, а значит, точку здесь ставить явно рано.

Дмитрий Дризе