Разлив нефти в порту Новороссийска оперативно локализовали

В акватории морского порта Новороссийск при погрузочной операции с танкером «T. Semahat» произошла незначительная утечка нефти. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

Ведомство уточнило, что разлив оперативно локализовали, установив 800 м боновых заграждений. Для ликвидации последствий привлекли 87 человек, 12 буксиров, четыре маломерных катера, четыре нефтесборные и семь плавучих емкостей.

Пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), на морском терминале которого произошла авария, сообщила, что инцидент случился во время грузовой операции на танкер, при подаче нефти через шланги выносного причального устройства. Некоторое количество нефтепродуктов попало на поверхность моря. Жертв и пострадавших нет, а угрозы возгорания также нет. Причины утечки устанавливаются, а выносное причальное устройство временно выведено из эксплуатации.