В Ульяновске 42% работающих родителей планируют взять выходной на 1 сентября

Взять отгул или отпуск 1 сентября планирует 42% работающих ульяновцев, чтобы проводить ребенка в школу. К такому выводу пришли аналитики компании SuperJob (IT-сервис по поиску высокооплачиваемой работы) на основании опросов жителей города, проведенных в период с 4 по 19 августа.

Компания отмечает, что женщины чаще мужчин готовы посвятить этот день детям. Еще 22% придут на работу с опозданием, после посещения праздничных линеек.

Аналитики отмечают, что опрос HR-специалистов (по управлению персоналом) показал, что лишь 16% компаний официально предоставляют выходной 1 сентября родителям школьников, еще 19% работодателей делает это неофициально. Традиция дарить подарки детям сотрудников тоже пока не стала массовой: только 2% компаний вручают их всем школьникам, а 11% — исключительно первоклассникам. Чаще всего речь идет о наборах канцелярских принадлежностей.

Андрей Васильев, Ульяновск