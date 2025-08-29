Владимир Путин выразил соболезнования семье Родиона Щедрина
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье и близким композитора Родиона Щедрина, который умер 29 августа. Телеграмма с соболезнованиями опубликована на сайте Кремля.
«Родион Константинович Щедрин был выдающимся композитором, музыкантом, талантливым новатором и творцом, мудрым, открытым к общению, обладавшим огромным внутренним достоинством человеком»,— отмечается в телеграмме.
Родиону Щедрину было 93 года. Он автор семи опер, пяти балетов, трех симфоний, четырнадцати концертов, многочисленных произведений камерной, инструментальной, вокальной, хоровой и программной музыки. Народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Государственной премии СССР, двух Государственных премий России. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».