Владимир Путин выразил соболезнования семье Родиона Щедрина

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье и близким композитора Родиона Щедрина, который умер 29 августа. Телеграмма с соболезнованиями опубликована на сайте Кремля.

«Родион Константинович Щедрин был выдающимся композитором, музыкантом, талантливым новатором и творцом, мудрым, открытым к общению, обладавшим огромным внутренним достоинством человеком»,— отмечается в телеграмме.

Родиону Щедрину было 93 года. Он автор семи опер, пяти балетов, трех симфоний, четырнадцати концертов, многочисленных произведений камерной, инструментальной, вокальной, хоровой и программной музыки. Народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Государственной премии СССР, двух Государственных премий России. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Творческий путь Родиона Щедрина

Родион Константинович Щедрин родился в Москве 16 декабря 1932 года. Его отец, композитор и преподаватель в консерватории, привил сыну любовь к музыке. В 1941 году Родион Щедрин поступил в специальную музыкальную школу-десятилетку. Однако с началом войны семья была эвакуирована в Куйбышев (сейчас Самара), где юный Щедрин побывал на премьере знаменитой «Ленинградской» симфонии Шостаковича. После этого сомнений в музыкальном будущем у юного Щедрина не осталось

Родион Константинович Щедрин родился в Москве 16 декабря 1932 года. Его отец, композитор и преподаватель в консерватории, привил сыну любовь к музыке. В 1941 году Родион Щедрин поступил в специальную музыкальную школу-десятилетку. Однако с началом войны семья была эвакуирована в Куйбышев (сейчас Самара), где юный Щедрин побывал на премьере знаменитой «Ленинградской» симфонии Шостаковича. После этого сомнений в музыкальном будущем у юного Щедрина не осталось

Фото: из личного архива Родиона Щедрина

После возвращения в Москву, Родион Щедрин окончил хоровое училище им. Свешникова, а затем одновременно два факультета Московской консерватории — фортепианный и теоретико-композиторский. По окончании аспирантуры МГК Щедрин уже являлся автором балета «Конек-Горбунок» (1955), порядка десяти фортепианных сочинений, Первой симфонии (1958)

После возвращения в Москву, Родион Щедрин окончил хоровое училище им. Свешникова, а затем одновременно два факультета Московской консерватории — фортепианный и теоретико-композиторский. По окончании аспирантуры МГК Щедрин уже являлся автором балета «Конек-Горбунок» (1955), порядка десяти фортепианных сочинений, Первой симфонии (1958)

Фото: из личного архива Родиона Щедрина

Свое самое популярное и самое исполняемое произведение — «Кармен-сюиту» Родион Щедрин написал в 1967 году. Балерина Майя Плисецкая, по чьей задумке родилась постановка, уговаривала взяться за перекомпоновку оперы Жоржа Бизе сначала Дмитрия Шостаковича, затем Арама Хачатуряна. Те отказались «конкурировать» с Бизе, тогда на помощь пришел муж балерины — Родион Щедрин

Свое самое популярное и самое исполняемое произведение — «Кармен-сюиту» Родион Щедрин написал в 1967 году. Балерина Майя Плисецкая, по чьей задумке родилась постановка, уговаривала взяться за перекомпоновку оперы Жоржа Бизе сначала Дмитрия Шостаковича, затем Арама Хачатуряна. Те отказались «конкурировать» с Бизе, тогда на помощь пришел муж балерины — Родион Щедрин

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

В 1968 году Щедрин отказался подписать письмо в поддержку вступления войск стран Варшавского договора в Чехословакию. Этот конфликт с партийными деятелями консерватории лишил Щедрина работы. Однако позднее его выбрали председателем правления Союза композиторов РСФСР. На этом посту он проработал до 1990 года

В 1968 году Щедрин отказался подписать письмо в поддержку вступления войск стран Варшавского договора в Чехословакию. Этот конфликт с партийными деятелями консерватории лишил Щедрина работы. Однако позднее его выбрали председателем правления Союза композиторов РСФСР. На этом посту он проработал до 1990 года

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

«Долгое время Щедрин возглавлял Союз композиторов России, и мало кто знает, скольким молодым талантам, отверженным, гонимым властью, помог этот человек»,— написал о композиторе скрипач и дирижер Владимир Спиваков (на фото справа)

«Долгое время Щедрин возглавлял Союз композиторов России, и мало кто знает, скольким молодым талантам, отверженным, гонимым властью, помог этот человек»,— написал о композиторе скрипач и дирижер Владимир Спиваков (на фото справа)

Фото: Коммерсантъ / Наталья Логинова  /  купить фото

Щедрин много работал для кино. В частности, он написал музыку к фильму «Высота» (1957) режиссера Александра Зархи, в том числе песню «Марш монтажников» («Не кочегары мы, не плотники»), которая прославила своего создателя на весь Советский Союз

Щедрин много работал для кино. В частности, он написал музыку к фильму «Высота» (1957) режиссера Александра Зархи, в том числе песню «Марш монтажников» («Не кочегары мы, не плотники»), которая прославила своего создателя на весь Советский Союз

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

«Особенно я ценю его неприятие компромиссов даже в очень трудное для русской музыки время. Он всегда был новатором и не опасался публично демонстрировать свою полную поддержку любым отклонениям от &quot;официального советского музыкального курса&quot;»,— говорил о композиторе виолончелист Мстислав Ростропович (слева)

«Особенно я ценю его неприятие компромиссов даже в очень трудное для русской музыки время. Он всегда был новатором и не опасался публично демонстрировать свою полную поддержку любым отклонениям от "официального советского музыкального курса"»,— говорил о композиторе виолончелист Мстислав Ростропович (слева)

Фото: Коммерсантъ / Наталья Логинова  /  купить фото

Свои новаторские идеи Родион Щедрин в полной мере воплотил в опере «Мертвые души» (1976), к которой сам написал либретто по произведению Николая Гоголя. Скрипки в оркестре композитор заменил камерным хором, а сцену разделил на две площадки. Такая параллельная драматургия, воплощенная в Большом театре через год, противопоставляла «народную Русь» и страну помещиков

Свои новаторские идеи Родион Щедрин в полной мере воплотил в опере «Мертвые души» (1976), к которой сам написал либретто по произведению Николая Гоголя. Скрипки в оркестре композитор заменил камерным хором, а сцену разделил на две площадки. Такая параллельная драматургия, воплощенная в Большом театре через год, противопоставляла «народную Русь» и страну помещиков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

«Щедрин — большое &quot;Щ&quot; русской музыки. Такой буквы нет ни в одном алфавите — ни в английском, ни в немецком. Беспощадная новая его музыка — мощная, щемящая, прищуренная от боли или от смеха. Великие Шостакович, Шенберг, Шнитке, Штокхаузен работали в реалиях ХХ века. Щедрин же прыгнул с нами физически в XXI век. Какой надо иметь талантиЩЕ, чтобы из нашего дерьма и ужаса создать сокровиЩЕ!»,— писал поэт Андрей Вознесенский

«Щедрин — большое "Щ" русской музыки. Такой буквы нет ни в одном алфавите — ни в английском, ни в немецком. Беспощадная новая его музыка — мощная, щемящая, прищуренная от боли или от смеха. Великие Шостакович, Шенберг, Шнитке, Штокхаузен работали в реалиях ХХ века. Щедрин же прыгнул с нами физически в XXI век. Какой надо иметь талантиЩЕ, чтобы из нашего дерьма и ужаса создать сокровиЩЕ!»,— писал поэт Андрей Вознесенский

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

Слева направо: Родион Щедрин, художественный руководитель и главный дирижер Государственного академического большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского Владимир Федосеев и альтист Юрий Башмет на заключительном концерте фестиваля, посвященного 75-летию Родиона Щедрина

Слева направо: Родион Щедрин, художественный руководитель и главный дирижер Государственного академического большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского Владимир Федосеев и альтист Юрий Башмет на заключительном концерте фестиваля, посвященного 75-летию Родиона Щедрина

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Произведения Родиона Щедрина с успехом дают на ведущих театральных площадках мира: в Большом и Мариинском театрах, Шведской королевской опере в Стокгольме, в нью-йоркских Карнеги-холле и Линкольн-центре — и других

Произведения Родиона Щедрина с успехом дают на ведущих театральных площадках мира: в Большом и Мариинском театрах, Шведской королевской опере в Стокгольме, в нью-йоркских Карнеги-холле и Линкольн-центре — и других

Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский

Со своей супругой Майей Плисецкой Родион Щедрин прожил в браке 57 лет. При этом оба они отмечают, что их любовь не была внезапной — они долго поддерживали дружеские отношения. Балерина называла мужа исключительно по фамилии. «Мы совпали. Не могу сказать, что мы оба имеем ангельский характер. Это было бы неправдой, но мне с Майей просто»,— делился композитор в одном из интервью. В своем завещании Плисецкая указала, что после смерти мужа их прах должен быть соединен и развеян над Россией

Со своей супругой Майей Плисецкой Родион Щедрин прожил в браке 57 лет. При этом оба они отмечают, что их любовь не была внезапной — они долго поддерживали дружеские отношения. Балерина называла мужа исключительно по фамилии. «Мы совпали. Не могу сказать, что мы оба имеем ангельский характер. Это было бы неправдой, но мне с Майей просто»,— делился композитор в одном из интервью. В своем завещании Плисецкая указала, что после смерти мужа их прах должен быть соединен и развеян над Россией

Фото: Коммерсантъ / Светлана Привалова  /  купить фото

Признание на государственном уровне Щедрин получил уже в зрелом возрасте. В 1984 году он был удостоен Ленинской премии. Кроме того, композитор награжден Государственной премии России (1992), орденами «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степени. Он является лауреатом Премии имени Д. Д. Шостаковича (1992), премии Crystal Award Всемирного экономического форума (1995), российской национальной театральной премии «Золотая маска» (2009). В 2012 году Щедрину были вручены диплом и медаль лауреата премии Москвы

Признание на государственном уровне Щедрин получил уже в зрелом возрасте. В 1984 году он был удостоен Ленинской премии. Кроме того, композитор награжден Государственной премии России (1992), орденами «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степени. Он является лауреатом Премии имени Д. Д. Шостаковича (1992), премии Crystal Award Всемирного экономического форума (1995), российской национальной театральной премии «Золотая маска» (2009). В 2012 году Щедрину были вручены диплом и медаль лауреата премии Москвы

Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский  /  купить фото

Родион Щедрин имел литовское гражданство. Последние годы он жил и работал в Мюнхене

Родион Щедрин имел литовское гражданство. Последние годы он жил и работал в Мюнхене

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Композитор Родион Щедрин (слева) с музыкальным руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым на церемонии открытия памятника балерине Майе Плисецкой в Москве, 2016 год

Композитор Родион Щедрин (слева) с музыкальным руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым на церемонии открытия памятника балерине Майе Плисецкой в Москве, 2016 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

