Владимир Путин выразил соболезнования семье Родиона Щедрина

Со своей супругой Майей Плисецкой Родион Щедрин прожил в браке 57 лет. При этом оба они отмечают, что их любовь не была внезапной — они долго поддерживали дружеские отношения. Балерина называла мужа исключительно по фамилии. «Мы совпали. Не могу сказать, что мы оба имеем ангельский характер. Это было бы неправдой, но мне с Майей просто»,— делился композитор в одном из интервью. В своем завещании Плисецкая указала, что после смерти мужа их прах должен быть соединен и развеян над Россией

