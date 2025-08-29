Мэрия Уфы продает долю в компании-девелопере за 82 млн рублей

Администрация Уфы выставила на продажу 100% в уставном капитале ООО «Южный», сообщается на официальном сайте проведения торгов. Начальная цена лота определена в 82,16 млн руб., шаг аукциона составляет 4,1 млн руб. Торги назначены на 29 сентября, заявки будут принимать до 24 сентября.

Размер уставного капитала ООО составляет 16,27 млн руб. Основной вид деятельности: аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Площадь недвижимого имущества составляет 3 тыс. кв. м, площадь земельного участка — 0,62 га.

Компании принадлежат пять объектов недвижимости, четыре из них находятся на улице Ухтомского в Уфе. Это двухэтажное административно-торговое строение с одноэтажным пристроем площадью 1,13 тыс. кв. м постройки 1997 года, одноэтажное торговое здание площадью 1,12 тыс. кв. м по постройки 2002 года, туалет площадью 34,6 кв. м, построенный в 1997 году, и одноэтажная ветсанлаборотория площадью 114,3 кв. м, возведенная в 1978 году.

Еще одно здание, двухэтажная баня площадью 603,3 кв. м, построенная в 1933 году, находится на улице Левитана.

ООО «Южный» зарегистрировано в 2018 году в Уфе. В 2024 году при выручке 37,6 млн руб. чистая прибыль составила 1,6 млн руб.

Майя Иванова