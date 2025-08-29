Разгуляйся, душа девелоперская

Минимущество Пермского края готовится объявить торги на право комплексного развития территории (КРТ) в пермских микрорайонах Разгуляй и Городские горки. Опубликован проект приказа о принятии решения по КРТ этих земель суммарной площадью почти 16 га. Инвестор должен будет расселить, снести аварийные дома, административные здания и построить на их месте новое жилье и объекты инфраструктуры. Территория исторического центра имеет свои ограничения, поэтому там появится малоэтажное жилье. Планируются и среднеэтажные дома, а в отдельных локациях даже высотные — до 24 этажей. По данным «Ъ-Прикамье», в освоении площадки может быть заинтересован уральский застройщик «Брусника». Эксперт обращает внимание на малознакомый девелоперам механизм расселения частного сектора и необходимость технических решений при работе со склоном у реки Егошихи.



Региональное минимущество опубликовало проект приказа о принятии решения по комплексному развитию территории (КРТ) жилой застройки, ограниченной ул. Красновишерской, Фрезеровщиков, Краснокамской в пермском микрорайоне Городские горки, а также территории вдоль Северной дамбы и ул. Екатерининской в микрорайоне Разгуляй. Согласно проекту, общая площадь земли, планируемой к реновации, составляет 15,97 га, а завершить ее освоение надо в течение десяти лет. Стройкой займется инвестор, выбранный на торгах.

Как сообщил в своем телеграм-канале председатель комитета по развитию инфраструктуры краевого заксобрания, внештатный советник губернатора по строительству Павел Черепанов, проект КРТ в Городских горках и на Разгуляе предусматривает улучшение городской среды с учетом исторических особенностей района. Планы предполагают соблюдение экологических норм и требований комфортности проживания местных жителей. В обязательства будущего застройщика войдут расселение и снос аварийных и ветхих жилых зданий, изъятие и демонтаж нежилых сооружений. Инвестор возведет помещение для школы искусств площадью минимум 1,1 тыс. кв. м, организует общественный центр площадью не менее 70 кв. м и сформирует внутриквартальную улично-дорожную сеть. «Впереди — большой период подготовки документации и разработки концепции. Уверен, что, когда проект будет реализован, он станет новой, современной территорией около природного ландшафта»,— заметил Павел Черепанов.

Изъятию и сносу в месте КРТ подлежат три многоквартирных двухэтажных аварийных дома по ул. Суксунской, 10, 2-й Разгуляйской, 9, 23, два неаварийных дома на ул. Краснокамской, 20, и Фрезеровщиков, 65а. Будут изъяты и снесены 44 частных дома и дома блокированной застройки, нежилые здания на ул. Пермской, 2а (там находится Пермская дирекция дорожного движения) и Екатерининской, 31. Инвестор также должен будет сохранить объекты культурного наследия — «Дом жилой» на ул. Парковой, 11, и мост через реку Егошиху.

Среди основных видов разрешенного использования участков в зоне КРТ — малоэтажная жилая застройка (предельной высотой 4 этажа), среднеэтажная (7–8 этажей), высотная (24 этажа). Перечислены и такие виды, как дошкольное начальное и среднее общее образование (3 этажа), объекты культурной деятельности, обслуживание жилой застройки, магазины, объекты торговли, отдых (рекреация), хранение автотранспорта, деловое управление, гостиничное обслуживание (7 этажей) и прочее. Взамен снесенного здания Пермской дирекции дорожного движения необходимо будет создать другое помещение аналогичной площади. Площадь жилья, планируемого к строительству, в проекте минимущества не упоминается.

В состав анонсированного КРТ входит и территория за цирком в кварталах по ул. Фрезеровщиков и 1-й Разгуляйской. Впервые о планах ее освоения стало известно летом 2022 года. Среди интересантов по ее развитию фигурировало в том числе ООО СЗ «АСР-Логистик», девелопер дома-клуба «Опера» на ул. Фрезеровщиков, 67а.

О планах комплексного развития Разгуляя сообщалось в 2023 году. Уже тогда отмечалось, что с учетом градрегламентов территории жилье, планируемое там, будет малоэтажным. Локация входит в территорию объекта археологического наследия, достопримечательных мест «Пермь губернская, поселение», «Егошихинский медеплавильный завод» и «Заводская площадка».

По данным информированного источника «Ъ-Прикамье», в нынешнем проекте реновации Городских горок и Разгуляя заинтересован уральский девелопер «Брусника». Осенью 2024 года компания группы выиграла на торгах в Перми право КРТ в районе «Тихого Компроса» и ул. Ярославского, Лодыгина и Солдатова (6,53 га).

«Территория Разгуляя — одна из привлекательных для инвесторов. Здесь расположено несколько объектов культурного наследия, достопримечательное место. Однако решение об участии в торгах инвестор сможет принять только после публикации необходимой торговой документации, где содержатся все условия реализации проекта»,— подчеркнули в «Бруснике».

Гендиректор «Пермглавснаба» Владимир Занин назвал планы по комплексному развитию Разгуляя и Городских горок интересным и масштабным проектом. Эксперт отметил, что расселение и снос коснется не только большого объема частного сектора за бывшим трамвайным депо, на территориях, прилегающих к логу, но и локальных участков на ул. Екатерининской и Луначарского. «Механизм расселения аварийного жилья уже “обкатан” — это рабочая ситуация. Расселяются дома на “Тихом Компросе”, улицах Пионерской и Куйбышева. Кроме того, в городе и раньше были проекты по расселению аварийного жилья. Но если такой опыт, касающийся многоквартирного жилья, у застройщиков в Перми уже есть, то с расселением частного сектора чуть сложнее, такой механизм еще мало освоен»,— считает Владимир Занин.

В то же время в этом проекте больше всего вопросов вызывает не расселение, а концепт застройки. Земли КРТ содержат большие площади с ярко выраженным рельефом и участки, предназначенные для рекреации. Эти локации ожидает большая техническая работа: потребуется ли укрепление склона между Ленинским и Мотовилихинским районами, пока сказать сложно, рассуждает гендиректор «Пермглавснаба». «Как воплотить эти территории в источник доходного вложения, с одной стороны, это интересно, с другой стороны — непросто»,— резюмирует Владимир Занин.

Евгения Ахмедова