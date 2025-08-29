Захарова назвала Узбекистан суверенным государством после заявлений Мирзиеёва

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге подчеркнула, что Узбекистан — суверенное государство, самостоятельно определяющее свою внешнюю политику.

В ответ на вопрос корреспондента Lenta.ru о недавних высказываниях президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, касающихся Киева и Баку, госпожа Захарова отметила важность оценки Ташкента как независимого и самостоятельного партнера. «Я хотела бы сказать, напомнить, что Республика Узбекистан является суверенным государством. Она самостоятельно определяет и ведет свою внешнюю политику»,— сказала дипломат.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев похвалил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева за его политику. Также господин Мирзиёев поздравил президента Украины Владимира Зеленского с Днем независимости Украины, на что тот поблагодарил за поддержку Киева.

По словам госпожи Захаровой, внешнеполитический курс Узбекистана направлен на укрепление и развитие добрососедских и конструктивных отношений как с ближними, так и с дальними соседями. Она подчеркнула, что отношения Москвы и Ташкента имеют статус всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, основанного на дружбе и взаимной выгоде.