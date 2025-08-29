Под Саратовом столкнулись маломерное судно и сап-борд, проводится проверка

Саратовский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК России приступил к доследственной проверке по факту столкновения маломерного судна и сап-борда (ч. 1.1 ст. 263 УК РФ) в Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно релизу, столкновение произошло вечером накануне, 28 августа, в акватории Волгоградского водохранилища, близ Энгельса. Судоводитель маломерного судна протаранил сап-борд с пассажирами.

Несмотря на полученные телесные повреждения, пострадавшие отказались от госпитализации. Следствие изучило место происшествия, выясняет все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов