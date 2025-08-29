В Казани у наркозакладчицы изъяли около 250 таблеток с МДМА

В Казани полицейские задержали наркозакладчицу, у нее изъяили около 250 таблеток с содержанием МДМА и два свертка мефедрона. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД по Республике Татарстан.

В ходе проверки оперативной информации сотрудники полиции задержали девушку и доставили в отдел. Во время досмотра задержанной у нее нашли сверток с неизвестным веществом.

По результатам экспертизы установлено, что в рюкзаке у женщины было 97 грамм таблеток с содержанием наркотика МДМА, а также два пакетика с мефедроном — синтетическим наркотиком.

Подозреваемая призналась, что нашла подработку в одном из мессенджеров и планировала работать закладчицей. Женщина арестована, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.30 УК РФ (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч. 4 ст.228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере). По данным статьям предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

Марк Халитов