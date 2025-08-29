В Ставрополе нетрезвый водитель повредил три автомобиля

Сотрудники Госавтоинспекции Ставрополя задержали 41-летнего нетрезвого водителя Ravon, который совершил наезд на три припаркованных автомобиля на ул. 50 лет ВЛКСМ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

«Нарушитель задержан, в отношении него собран административный материал по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ «Отказ от прохождения процедуры освидетельствования». Также полицейскими установлено, что нарушитель уже лишен водительских прав за аналогичное правонарушение»,— отметили в ведомстве.

Сотрудники Госавтоинспекции оформляют ДТП, проводится оценка причиненного ущерба. Пострадавших в данном происшествии нет.

Наталья Белоштейн