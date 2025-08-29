В Ульяновской области средняя заплата выросла за год на 18%

Средняя заработная плата в Ульяновской области за период с января по июнь 2025 составила 66,426 тыс. руб., сообщило в пятницу министерство экономического развития региона.

Ведомство отмечает, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года средняя зарплата в регионе выросла на 18,4%.

При этом на крупных предприятиях средняя зарплата за этот период достигла 71,193 тыс. руб. Самые высокие показатели средней зарплаты (80,9 тыс. руб.) в Чердаклинском районе Ульяновской области (здесь оказывает влияние нахождение в этом районе портовой особой экономической зоны «Ульяновск», аэропорта «Ульяновск-Восточный»), а также в Ульяновске (77,1 тыс. руб.) и в Новоульяновске (70,8 тыс. руб.).

В минэкономразвития также сообщают, что «темп роста заработной платы по Ульяновской области выше, чем по округу и стране», по данному показателю регион занимает восьмое место по России и четвертое место в ПФО.

Андрей Васильев, Ульяновск