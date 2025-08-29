В список иноагентов внесен бывший пермский журналист

Сегодня Минюст расширил список иностранных агентов. В реестр, в частности, был внесен Юрий Бобров (признан иноагентом), бывший пермский журналист и общественный активист. По информации Минюста, Бобров (признан иноагентом), принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине. Взаимодействует с иностранным агентом, проживает за пределами Российской Федерации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее он работал журналистом на радиостанции «Эхо Перми». После начала СВО он выехал за рубеж и, судя по его соцсетям, сейчас проживает в США.