В субботу в Черноземье будет ясно и сухо, от +12°С до +30°С

Во всех регионах Черноземья в субботу, 30 августа, ожидается малооблачная погода без дождя. Температура будет варьироваться от +12°С до +30°С. Это следует из данных Гидрометцентра.

Самые холодные ночи прогнозируются в Воронеже, Липецке и Тамбове — там столбик термометра упадет до +12°С. В Белгороде и Курске возможно +13°С. Теплее всего будет в Орле — +14°С.

Самый жаркий день ожидается в Белгороде, где воздух прогреется до +30°С. В Воронеже и Тамбове температура составит +29°С, в Курске, Липецке и Орле — +28°С.

Алина Морозова