Главе СКР доложат по делу о нарушении прав жителей Совхоз Комбайна в Саратове

Начальник саратовского следственного управления Дмитрий Костин доложит о результатах расследования уголовного дела о нарушении прав жителей коттеджного поселка «Совхоз Комбайн». Соответствующее поручение, исполнение которого поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, дал глава СК РФ Александр Бастрыкин, сообщает информационный центр СКР.

По данным СМИ, в течение трех лет в указанном коттеджном поселке работает частная гостиница. Она расположена на земельном участке, который предназначен для индивидуального жилищного строительства. Владелец здания сдает его в краткосрочную аренду для проведения праздничных мероприятий. При этом постояльцы то и дело нарушают режим тишины и общественный порядок. Если соседи делают им замечания, те демонстрируют агрессивное поведение.

Суд ранее постановил запретить использование домовладения в коммерческих целях, но деятельность до сих пор продолжается. Граждане неоднократно обращались по этому вопросу в различные инстанции, но безрезультатно. Господин Бастрыкин ставил ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства.

Павел Фролов