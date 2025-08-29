Турция разрывает все экономические связи с Израилем

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что страна прекращает все экономические и торговые связи с Израилем, а также закрывает свое воздушное пространство для израильских самолетов. Помимо этого, турецким судам теперь будет запрещено заходить в израильские порты.

«Безрассудные атаки Израиля на Газу, Ливан, Йемен, Сирию, Иран — очевидные признаки мышления террористического государства, бросающего вызов международному порядку»,— заявил министр на заседании турецкого парламента.

В мае 2024 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна приостанавливает торговые отношения с Израилем из-за войны в секторе Газа. По данным турецкого статистического ведомства, объем двусторонней торговли в 2023 году составлял $6,8 млрд, 75% из него приходилось на турецкий экспорт. Как пишут израильские СМИ, в последнее время турецкие порты стали неофициально запрашивать у владельцев судов свидетельства о том, что они не связаны с Израилем и не перевозят военные или опасные грузы для этой страны.

О прекращении дипломатических отношений с Израилем господин Эрдоган заявил 13 ноября прошлого года.

