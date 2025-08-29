Владимир Аветисян передумал судиться с дистрибьютором электромобилей Tesla
Бизнесмен Владимир Аветисян отозвал иск к ООО «Электрик Моторс Клаб», дистрибьютору электромобилей Tesla. Информация размещена на сайте Ленинского районного суда Самары.
Судебное разбирательство началось в июне. Владимир Аветисян заявил, что компания нарушила его права как потребителя, что стало основанием для подачи иска.
Однако позже стороны урегулировали конфликт, и бизнесмен решил отозвать иск. Суд принял отказ Владимира Аветисяна, и производство по делу было прекращено.