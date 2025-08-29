Глава пермского отделения Сбербанка переехала в Екатеринбург

Управляющая Пермского отделения Волго-Вятского банка Сбербанка Анна Салеева пошла на повышение – она назначена заместителем председателя Уральского банка ПАО «Сбербанк» (Екатеринбург), сообщает «КоммерсантЪ-Урал» со ссылкой на пресс-службу банка. По данным «Ъ-Прикамье», в новой должности госпожа Салеева работает с понедельника, 25 августа. Исполняющим обязанности пермского отделения пока никто не назначен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: mordovmedia.ru Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг Следующая фотография 1 / 2 Фото: mordovmedia.ru Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

На новой должности госпожа Салеева начнет курировать блок «Корпоративно-инвестиционный бизнес» в Уральском федеральном округе (УрФО) и Республике Башкортостан.

Анна Салеева начала свою карьеру в Сбербанке в 2006 году. Сначала она была назначена на должность начальника управления продаж крупному и среднему бизнесу Мордовского отделения Сбербанка. В 2015–2016 годах была заместителем начальника управления кредитования, позже стала начальником управления. В ноябре 2018 года госпожа Салеева работала заместителем управляющего Мордовского отделения. В январе 2020 года была назначена управляющей отделением. С 2022 года возглавляла Пермское отделение банка.

Стоит отметить, что Уральский банк возглавляет вице-президент Сбербанка Петр Колтыпин. Ранее он возглавлял Волго-Вятский банк Сбербанка (в который входит Пермское отделение) и при нем госпожа Салеева возглавила офис в Перми.

«Анна Салеева зарекомендовала себя как профессиональный и инициативный менеджер, способный эффективно решать поставленные задачи и успешно справляться с новыми вызовами. Убежден, что ее опыт, знания, идеи станут весомым вкладом в достижение наших общих стратегических целей»,— прокомментировал назначение Петр Колтыпин.