В Хасавюртовском районе Дагестана произошел пожар АГЗС

Радом с с. Сулевкент в Хасавюртовском районе 29 августа произошел пожар на АГЗС из-за разгерметизации емкости газовоза при перекачивании топлива. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС Республики Дагестан.

Фото: пресс-служба прокуратуры Дагестана

По предварительной информации, пострадавших нет. По данному факту прокуратурой Дагестана организована проверка.

В этот же день при пожаре на АЗС, расположенной на въезде в село Верхнее Казанище Буйнакского района оператор получил ожоги конечностей и спины.

Наталья Белоштейн