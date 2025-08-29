Пенсионерка и ее несовершеннолетняя внучка пострадали при пожаре в Удмуртии

71-летняя пенсионерка и ее 15-летняя внучка пострадали при пожаре в двухэтажном доме в деревне Удмуртские ключи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Пожар произошел ночью 28 августа. Пенсионерка услышала треск горения и разбудила двоих внучек — старшая своевременно эвакуировалась, младшая и пожилая женщина при поиске выхода получили сильные ожоги и были госпитализированы.

«Из-за позднего обнаружения огонь полностью уничтожил дом и надворные постройки на площади 164 “квадратов”. Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание в проводке старого холодильника на веранде, который эксплуатировался более 10 лет»,— рассказал дознаватель ведомства Василий Шмидт.