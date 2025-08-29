Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Зеленский: Украина не сможет отвоевать свои границы

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве признал, что Украина не сможет вернуть утраченные территории военным путем.

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Фото: Efrem Lukatsky / AP

«Прекращение конфликта может быть либо военным, либо дипломатическим путем, но мы понимаем, что мы оружием границы сегодня восстановить не сможем, — сказал он (цитата по ТАСС). — Дипломатический путь более быстрый и с меньшими потерями, чем путь через войну».

29 августа в Нью-Йорке запланирована встреча главы офиса президента Украины Андрея Ермака с спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. На встрече будут обсуждаться следующие шаги по урегулированию конфликта.

