Зеленский: Украина не сможет отвоевать свои границы

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве признал, что Украина не сможет вернуть утраченные территории военным путем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Efrem Lukatsky / AP Владимир Зеленский

Фото: Efrem Lukatsky / AP

«Прекращение конфликта может быть либо военным, либо дипломатическим путем, но мы понимаем, что мы оружием границы сегодня восстановить не сможем, — сказал он (цитата по ТАСС). — Дипломатический путь более быстрый и с меньшими потерями, чем путь через войну».

29 августа в Нью-Йорке запланирована встреча главы офиса президента Украины Андрея Ермака с спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. На встрече будут обсуждаться следующие шаги по урегулированию конфликта.