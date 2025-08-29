Акции сменили эшелоны

Акции X5 Group станут «голубой фишкой» с 19 сентября. Бумаги компании включили в первый эшелон и в базу расчета индексов РТС и Мосбиржи, говорится в пресс-релизе площадки. Кандидатами на добавление в базу стали акции «Самолета», «Русагро», «Циан», «Ленты» и SFI. При этом бумаги HeadHunter сместили во второй эшелон. Акции «Астры», «РусГидро» и «Россетей» уберут из базы расчета индексов, а претендентом на исключение стали бумаги «Юнипро».

Управляющий директор компании «Ренессанс-Капитал» Дмитрий Александров объясняет, почему биржа приняла такое решение и что это значит на практике: «Х5 — это крупнейший ритейл-бизнес в России. К сожалению, "Магнит" перестал общаться с инвесторами и, наоборот, минимизирует свое присутствие в информационном поле. Как следствие, в индексах — "Лента", интересный бизнес, пока что можно сказать, находящийся в состоянии роста, активно совершает M&A сделки. Поэтому флагманом рынка, безусловно, выступает Х5 Group. Она заслуженно попала в индекс Мосбиржи, это одна из самых популярных бумаг среди частных инвесторов. Попадание в этот перечень связано с тем, что бумага восстанавливает свою популярность после недавней редомициляции. Что касается других эмитентов, я бы сказал, что здесь больше какие-то технические изменения: комитет смотрит на комплексный набор параметров. Индекс, так или иначе, отражает объем торгов, уровень ликвидности, качество корпоративного управления компании.

Какая-то болтанка периодически происходит, и я не исключаю, что выбывшие компании через какое-то время смогут вновь вернуться, это достаточно живой процесс».

В российском ритейле на Мосбирже представлены также «Магнит», «Лента» и Fix Price. Перемещение акций Х5 в первый эшелон — это важный сигнал для рынка, считает директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков: «Здесь вопрос больше технического характера. Х5 давно бы включили бы в индексы, если бы это были акции, а не депозитарные расписки. Когда компания переехала, она получила возможность включения в индекс Мосбиржи.

В базе расчетов появился очень сильный участник.

В текущей ситуации раскрытие информации, корпоративная политика и действия Х5, на мой взгляд, существенно лучше, чем в случае того же "Магнита". Там ситуация остается достаточно сложной непонятной, сеть достаточно недружелюбна к миноритарным акционерам. А вот, например, "Лента" — компания достаточно любопытная, это тоже ритейл, который показывает развитие, консолидацию активов. Интерес инвесторов подрастает, увеличиваются объемы торгов».

X5 Group прошла через принудительную редомициляцию в прошлом году. После иска в суд от Минпромторга и включения компании в список экономически значимых организаций в июле 2024-го головной офис зарегистрировали в Москве. Из-за реорганизации торги бумагами приостанавливались на 10 месяцев, с апреля по январь. После возобновления инвесторы столкнулись с повышенными налогами на продажу акций из-за особенностей принудительного переезда компании в Россию.

Александра Майданская