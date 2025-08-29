Глава СКР заинтересовался расследованием ДТП с электросамокатом в Сызрани

Председатель Следственного комитет а РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела с участием подростков на электросамокате в Сызрани. Об этом сообщает информационный центр ведомства в пятницу, 29 августа.

Инцидент произошел в августе. Двое подростков арендовали электросамокат и сбили малолетнего, а затем скрылись с места аварии.

Пострадавший обратился за помощью к медикам. СУ СКР расследует уголовное дело по факту аварии.

Георгий Портнов