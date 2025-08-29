Глава СКР заинтересовался расследованием ДТП с электросамокатом в Сызрани
Председатель Следственного комитет а РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела с участием подростков на электросамокате в Сызрани. Об этом сообщает информационный центр ведомства в пятницу, 29 августа.
Фото: Семён Старикович, Коммерсантъ
Инцидент произошел в августе. Двое подростков арендовали электросамокат и сбили малолетнего, а затем скрылись с места аварии.
Пострадавший обратился за помощью к медикам. СУ СКР расследует уголовное дело по факту аварии.