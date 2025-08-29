Семь человек пострадали в ДТП на территории Малопургинского района в Удмуртии

Семь человек пострадали в ДТП на территории Малопургинского района, сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии. Авария произошла 29 августа около 09:00. В числе пострадавших двое несовершеннолетних.

32-летняя водитель Lada Granta совершила столкновение с Renault Duster при выезде со второстепенной дороги. Иномарка под управлением 63-летнего водителя в момент столкновения двигалась по главной дороге.

В результате ДТП водитель Lada Granta и пятеро ее пассажиров, в числе которых двое шестилетних детей, получили травмы. 64-летняя пассажир автомобиля Renault Duster была госпитализирована.

В ГАИ отметили, что стаж водителя Lada Granta составляет один месяц, несовершеннолетние перевозились без детских кресел, внутри автомобиля находилось шестеро человек.