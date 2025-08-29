Земельный совет одобрил участки под глэмпинги на Бору и в Дивееве

Совет по земельным имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области 29 августа одобрил заявки инвесторов на получение в аренду земельных участков для создания глэмпингов. Один участок находится в городе Бор, второй — в селе Дивеево.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект глэмпинг-парка на берегу затона имени Калинина в городе Бор

Фото: Правительство Нижегородской области Проект глэмпинг-парка на берегу затона имени Калинина в городе Бор

Фото: Правительство Нижегородской области

На Бору ООО «Усадьба Рощина» намерено создать глэмпинг-парк в районе затона имени Калинина, на участке площадью 4,5 га. Проект включает три капитальных здания (ресторан, рецепция и спортивный корпус), 21 некапитальный домик различных видов, а также детские площадки и парковки. Объем инвестиций оценен в 120 млн руб.

В дальнейшем инвестор намерен приобрести участок в собственность. Глава минимущества Сергей Баринов засомневался в этом: по обновленным нормам Земельного кодекса будет невозможен выкуп земли под некапитальные объекты, а они занимают тут большую часть запрашиваемой территории.

В борской администрации указали, что участок находится в зоне затопления, в водоохранной зоне, а также в границах уже разработанных проектов планировки и межевания (ППМ) смежных территорий.

Инвестору предложили подготовить ППМ на его участок, и за время подготовки документации снять все возможные вопросы.

Площадь участка под глэмпинг «Ясная поляна» в Дивееве составляет 211,35 тыс. кв. м. Совет одобрил этот вопрос без обсуждений. Инвестор ООО «Титан» намерен за три года вложить в проект 180 млн руб.

Галина Шамберина