Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывания президента Франции Эммануэля Макрона, который назвал Россию «хищником, словно людоед у наших дверей, ей нужно питаться».

Мария Захарова заявила на брифинге, что Франция, по ее мнению, является настоящим хищником. Она обвинила французские власти в провокации кризиса на Украине, напомнив о поддержке Францией переворота в 2014 году. По ее словам, Франция способствовала дестабилизации Украины и вооруженному конфликту, что привело к гибели граждан Украины.

«Сначала они заваливают такое государство, как Украина, и ведут дело к тому, чтобы граждане Украины погибали из-за поставок, в том числе западного оружия, — в первую очередь западного оружия, — а потом питаются с целью получения этой самой политической для себя выгоды. Это действительно такая идеология падальщиков»,— заявила Мария Захарова (цитата по «РИА Новости»).