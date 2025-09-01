ЦУМ представил новую школьную коллекцию

ЦУМ и ДЛТ к началу учебного года представили расширенные коллекции школьной одежды: в них вошли как гардероб для школьной формы, так и casual и спортивные вещи. В линейке представлены вещи Brunello Cucinelli, MM6, Emporio Armani и других, а Dolce & Gabbana представили эксклюзивную коллекцию сарафанов, брюк и юбок. За спортивные вещи среди других брендов отвечают Diesel и Fendi. В последние выходные августа в ЦУМе пройдет Kids Weekend: приобретенные вещи можно будет бесплатно кастомизировать — нанести инициалы или патчи.

