Железнодорожники отправили автомобильную технику и гуманитарный груз в зону специальной военной операции

29 августа в Ярославле состоялась передача автомобильной техники и гуманитарного груза от Северной железной дороги для отправки в зону специальной военной операции. Передача осуществляется в шестой раз. Железнодорожники подготовили еще 13 единиц техники.

«Железнодорожники активно помогают военным. В течение трех лет Северная магистраль передала 70 единиц техники, не задействованной в производстве, а с начала 2025 года отправила также более 120 тонн гуманитарного груза. Выражаю слова признательности всем волонтерам и работникам дороги, оказывающим помощь нашим военнослужащим, а также благодарю представителей органов власти за содействие в передаче техники», – сказал начальник СЖД Рашид Сайбаталов.

Вместе с техникой будет отправлено почти 600 килограммов гуманитарной помощи, собранной работниками Северной магистрали. Подобные акции на СЖД проходят регулярно. К военным поедут предметы первой необходимости, одежда, продукты питания, медицина, средства гигиены и многое другое. Также это маскировочные сети, тактические браслеты и сухие армейские души, изготовленные силами волонтеров магистрали.

В посылки солдатам вложены письма и рисунки от воспитанников ведомственных детских садов и детей железнодорожников, отдыхавших этим летом в ЛОК «Сахареж» Северной магистрали. Кроме того, в состав посылок включены теплые носки и перчатки, связанные ветеранами и работниками магистрали. Особенностью этой партии гуманитарного груза стало также наличие в ней материалов, необходимых для изготовления антидроновой защиты.

На мероприятии состоялось награждение волонтеров и сотрудников магистрали, которые внесли личный вклад в оказание помощи бойцам и мирному населению в зоне специальной военной операции.

