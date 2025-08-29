Мэр Ульяновска признал низкую готовность города к отопительному сезону

Глава Ульяновска Александр Болдакин в своем Telegram-канале сообщил, что уровень готовности города к отопительному сезону составляет 85,5%, в то время как плановый показатель на 29 августа должен составлять 96%.

Это заявление мэр сделал по итогам проведенного им заседания штаба по подготовке к отопительному сезону осенне-зимнего периода 2025-2026 годов.

Глава города отметил, что «разговор получился жестким», такая готовность «никуда не годится». По его словам, муниципальные службы, городские учреждения здравоохранения, образования, культуры и спорта «практически выполнили все запланированные мероприятия в полном объеме», и «здесь никаких опасений нет», но «беспокойство вызывают организации, управляющие многоквартирным жилым фондом», по некоторым из них степень готовности не превышает и половины. Он отметил, что провинившимися управляющими компаниями, руководители которых не явились на заседание штаба (УК «Рассвет», «Коммунальный стандарт», «Технотаун», «РЖК» и «Дельта») «вплотную займутся надзорные органы».

Ряд УК предоставил в мэрию данные о готовности домов, но это пока не в может подтвердить филиал ПАО «Т Плюс» из-за перегрузки его аппарата бюрократической работой по проверке достоверности отчетов. Виновными в этом мэр также посчитал управляющие компании, «которые тянули со сдачей документации энергетикам все лето и перегрузили их бюрократической работой в последний момент».

Андрей Васильев, Ульяновск