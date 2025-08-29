«РИА Новости»: Турция стремится сохранить нейтралитет по конфликту на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Владимира Зеленского продолжать переговоры с Россией, что, по словам турецкого дипломатического источника «РИА Новости», сигнализирует о намерении Анкары сохранить нейтральную посредническую позицию.

Эрдоган подчеркнул, что Турция готова быть посредником между Киевом и Москвой, не ограничиваясь ролью наблюдателя. Анкара намерена активно участвовать в переговорах и поддерживать диалог, стремясь к справедливому решению конфликта. Президент Турции выразил готовность способствовать завершению войны через дипломатические каналы, без военного вмешательства.

Дипломат отметил, что заявление о поддержке безопасности Украины важно для имиджа Анкары. «Это сигнал Киеву и западным партнерам о том, что Турция готова поддерживать Украину исключительно в контексте мирного урегулирования, что подчеркивает ее нейтрально-посредническую позицию»,— добавил источник.