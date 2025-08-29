Суд отменил бронь

Центральный районный суд Тюмени назначил три года условного лишения свободы бывшему вице-президенту авиакомпании «ЮТэйр» (Utair) Владимиру Протасову за коммерческий подкуп и злоупотребление полномочиями. По версии следствия, он бронировал места на международных рейсах авиаперевозчика по заниженной стоимости для стороннего агентства по продаже билетов и получал за это вознаграждение. Адвокат не уверен в необходимости обжаловать приговор.



Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно обвинению, с мая 2020 по июнь 2022 года, во время пандемии коронавируса, на тот момент действующий вице-президент «ЮТэйра» по управлению тарифами и загрузкой Владимир Протасов бронировал места на международных рейсах авиакомпании по заниженным ценам в пользу московской компании по продаже билетов «Левел Скай».

За свои действия он получил 9,7 млн руб., говорится в материалах дела. Ущерб авиакомпании оценили в 34 млн руб.

Начальник управления корпоративной безопасности «Ютэйр» Владимир Боршовский в июле 2024 года рассказал «Ъ-Урал», что преступление было раскрыто благодаря совместным действиям службы безопасности «ЮТэйр» и правоохранительных органов. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере).

В июле 2024 года прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и отправила в Центральный районный суд Тюмени для рассмотрения по существу. У подсудимого было арестовано восемь квартир в Тюмени и Сочи на общую сумму более 43 млн руб.

Суд признал Владимира Протасова виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на три года условно с испытательным сроком на четыре года.

Бывший топ-менеджер лишен права занимать управленческие должности в сфере авиауслуг на четыре года.

Суд конфисковал у подсудимого 9,7 млн руб. и удовлетворил гражданский иск «ЮТэйра» на сумму свыше 34 млн руб.

Адвокат Владимира Протасова Инесса Герцог сообщила, что у стороны защиты нет четкой позиции по поводу апелляции, пока у Владимира Протасова не появится копия приговора на руках. «После получения приговора — будем думать»,— подчеркнула она.

Артем Путилов, Екатеринбург