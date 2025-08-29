Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Корпорация заработала на монстрах

Благодаря чему производитель Labubu стал одним из богатейших людей

Производитель Labubu вошел в сотню богатейших людей мира. Владелец и основатель китайского магазина Pop Mart 38-летний Ван Нин с начала года преумножил свое состояние в три с половиной раза — до $26 млн. Теперь он находится на 85-й строчке рейтинга Bloomberg. Как пишет издание, продавец зубастых монстриков разбогател быстрее Ларри Пейджа, Уоррена Баффетта и Джеффа Безоса. Акции сети Pop Mart с начала года подорожали более чем на 250%. А выручка компании выросла втрое, приблизившись к $2 млрд. Как компании удалось добиться такого успеха? Разбиралась Анжела Гаплевская.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Первый Pop Mart Ван Нин открыл в свои 23 года, вложив в бизнес $3 тыс. по курсу 2010 года. А спустя 15 лет его компания оценивается в $42 млрд. Магазин по продаже игрушек сегодня по капитализации обогнал двух российских газовых гигантов — «Новатэк» и «Газпром».

Некоторые эксперты говорят, что дело в удаче, но руководитель рекламного агентства Strong Дмитрий Сендеров считает, что Pop Mart к таким результатам привела долгосрочная стратегия: «Компания владеет правами на эту игрушку с 2019 года, то есть шесть лет они строили фундамент для запуска мощной рекламной кампании, и вот она выстрелила.

Очень хорошо рассчитанная целевая аудитория, привлечение инфлюенсеров — миллионы поклонников бегут покупать, чтобы быть похожими на своего кумира».

Впрочем путь Pop Mart был непростой. Только в 2015 году ситуация изменилась, когда компания сделала ставку на коллекционные фигурки. Первыми стали игрушки Sonny Angel — это миниатюрные пупсы с различными головными уборами. А первый эксклюзивный дизайн Pop Mart появился спустя год — у игрушки Molly — маленького ребенка с большими изумрудно-зелеными глазами и детально продуманной историей.

Как плюшевая игрушка стала более востребованной, чем IPhone

В итоге сеть начала расти и в 2017-м обошла по продажам, по данным китайского интернет-магазина Tmall, Lego и Disney. А уже в прошлом году мир захватили Labubu. Создатели поняли, что образ странного, но милого малыша работает на аудиторию, говорит креативный директор и управляющий партнер креативного агентства «Соль» Дмитрий Чигирин: «Labubu — это антигламурный персонаж, который выражает потребность в чем-то настоящем, живом, такой "антиБарби", хотя, возможно, в итоге эта игрушка станет олицетворением гламура. Но вместо Labubu могло быть что-то другое».

Волна популярности к Labubu пришла после того, как с игрушкой на публике появилась звезда кей-поп группы Blackpink Лиса Манобан. После этого такой брелок заметили на сумочках Дуа Липы, Рианны и Мадонны, а затем тренд подхватили пользователи TikTok. К маю хештег Labubu набрал более 2 млрд просмотров. Мода на яркую пушистую игрушку объединила массового и премиального потребителя, отмечает вице-президент коммуникационной группы «Аймарс» Анна Лопушняк:

«Механика так называемых слепых коробок создает мощный дофаминовый эффект и вовлекает в игру: хочется купить еще одну, чтобы получить редкий экземпляр.

Благодаря Labubu мир люкса вдруг становится игровым, эмоциональным и доступным для широкой аудитории. Эти игрушки как будто позволяют каждому прикоснуться к миру роскоши и быть частью тренда».

Рекламные компании стали массово пользоваться противоречивым образом монстрика: Labubu появлялись на уличных баннерах, в блюдах в ресторане и даже ритуальных венках. Китайская таможня изымала больше миллиона подделок. В России яркие игрушки по востребованности обогнали IPhone. По данным аналитиков, к середине лета модники закупились Labubu на 3,5 млрд руб.

Каковы шансы российских компаний получить право на название Labubu

Однако долго удерживать интерес не удастся, уверен президент Российской академии рекламы Владимир Филиппов: «Вещи, которые неожиданно вспыхивают, очень сложно повторить. Можно придумать что-то, но это уже не будет так продаваться. Рынок насытится, мода пройдет. Это уже станет неинтересно. Года два-три они продержатся, потом пойдет спад».

Впрочем, пока индекс жадности на рынке Labubu крайне высок. Новую мини-версию монстрика, которая поступила в продажу вечером в четверг, 28 августа, на некоторых онлайн-площадках, раскупили мгновенно. Как пишет Bloomberg, некоторые пользователи даже не успели прогрузить страницу.

Анжела Гаплевская

