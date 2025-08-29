Минпросвещения запретило нулевые уроки и обучение в три смены

Минпросвещения России установило единый режим работы школ на учебный год, сообщает «РИА Новости со ссылкой на документ. Занятия начнутся не раньше 8:00 и завершатся не позднее 19:00, включая школы с двумя сменами.

Для учеников 5-х и 9-х классов, а также для детей с ограниченными возможностями здоровья, уроки будут проводиться только в первую смену. Запрещены нулевые уроки и обучение в три смены.

Начальник нормативно-методического управления ИСМО имени В. С. Леднева Сергей Пепеляев пояснил, что новые нормы соответствуют санитарным правилам и нормам (СанПиНам). Новый учебный год начнется 1 сентября и завершится 26 мая. Школы могут выбирать, организовывать обучение по четвертям или триместрам. Все необходимые рекомендации направлены в регионы.