Самарский металлургический завод требует с производителя судов «Валдай» 27,7 млн рублей

АО «Самарский металлургический завод» требует 27,7 млн руб. от нижегородского производителя судов на подводных крыльях АО «ЦКБ по СПК имени Р. Е. Алексеева». Дело рассматривает Арбитражный суд Нижегородской области.

Иск подан в июне 2025 года и касается трех договоров, заключенных в 2024 году. Изначально самарский завод требовал 46,8 млн руб., включая проценты, но в августе сумму уменьшили из-за частичного погашения долга. Ответчик признал долг и сообщил о переговорах, но возражал против основного заседания. Истец настоял на продолжении дела, и суд назначил заседание на 25 сентября.

«ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» специализируется на выпуске судов гражданского, двойного и военного назначения. В список продукции предприятия входят суда на подводных крыльях «Валдай» и «Метеор»,суда на воздушной подушке, суда с воздушной каверной на днище, глиссеры с различной механизацией днища, транспортно-амфибийные платформы и экранопланы.

Георгий Портнов