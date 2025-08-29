В Перми продолжается строительство нового краевого онкологического центра

С момента начала строительства краевого онкологического центра в Камской долине Перми прошло уже 2 года. Работы ведет ГК «МедИнвестГрупп» в рамках государственно-частного партнерства при участии правительства Пермского края.

Согласно плану, завершение строительства намечено на август 2026 года, после чего начнется этап лицензирования. Открытие центра для пациентов запланировано на первый квартал 2027 года.

На сегодняшний день работы на площадке продвигаются в соответствии с графиком:

здание пансионата полностью возведено, выполняются работы по чистовой отделке помещений;

центральный блок построен в полном объеме, идет прокладка внутренних инженерных сетей и монтаж витражных конструкций;

готовность палатного корпуса составляет 89%, ведутся работы по устройству внутренних систем и отделке;

ядерный блок выполнен на 60%, продолжается монтаж индивидуального теплового пункта.

Будущий онкоцентр станет одним из крупнейших медицинских комплексов страны. На площади почти 70 тыс. кв. м разместятся поликлиника на 450 посещений в смену, 14 операционных и 32 койки реанимации, три палатных корпуса на 540 коек, блок ядерной медицины с современными линейными ускорителями и диагностическим оборудованием, а также пансионат на 120 мест. Новый онкоцентр сможет принимать более 14 тыс. пациентов в год. Помощь будут оказывать по полису ОМС.

По уровню оснащения и масштабу центр будет сопоставим с ведущими федеральными онкологическими центрами Москвы и Санкт-Петербурга.

