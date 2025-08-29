«Аффинаж», «Годунов» и «Вес победы»

В Челябинске на предстоящей неделе пройдет фестиваль «Городская линейка», приуроченный ко Дню знаний. На концертных площадках сыграют джазовые исполнители и коллективы, группа «Аффинаж», а также симфонический оркестр исполнит композиции Сергея Прокофьева. В театрах можно будет увидеть спектакли «Едят ли ведьмы своих внуков?», «Снежный вальс», «Годунов» и «Живой», а на выставках — посмотреть снимки китайских фотографов и познакомиться с откровенным проектом художника из Нижнего Тагила. В кинотеатрах выйдут фильмы «Вес победы», «Сказки темного леса. Ворожея» и «Вниз».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выступление группы «Аффинаж»

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Выступление группы «Аффинаж»

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

Городские мероприятия

В Арт-сквере 31 августа пройдет фестиваль «Городская линейка», приуроченный ко Дню знаний. На сцене выступят более 30 музыкальных и танцевальных коллективов, представят спектакль «Красочный мир» с героями мультфильма «38 попугаев». Также на фестивале будут доступны развлекательные и познавательные площадки от библиотек, кружков и секций, активности для детей и родителей, ярмарка с изделиями ручной работы. Вход свободный, необходима регистрация. 0+

Концерты

В Челябинске 30 августа состоятся заключительные мероприятия джазового фестиваля «Какой удивительный мир». В этот день на Кировке в 13:30 начнется стрит-парад музыкантов, который стартует от фонтана возле театра оперы и балета. С 14:00 до 19:00 на сцене у Главпочтамта пройдут выступления эстрадно-джазового оркестра детской филармонии имени Адика Абдурахманова, молодежного симфоджаз-оркестра челябинской филармонии, квинтета Midnight, вокалистки из Екатеринбурга Софьи Мироновой, ансамбля L-band, квинтета Юрия Багаутдинова, а также группы Nuggers из Екатеринбурга. Джем-сейшн фестиваля начнется в 21:00 на летней площадке Drunke pub. Стоимость билета на последнее мероприятие — от 2 тыс. до 2,5 тыс. руб. 6+

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

В концертном зале имени Сергея Прокофьева 30 августа пройдет концерт «День Прокофьева». Государственный симфонический оркестр Челябинской области под управлением Алексея Рубина исполнит фрагменты балета «Золушка»,, а также симфоническую сюиту «Ромео и Джульетта» композитора. В этот вечер на скрипке также сыграет юная Анна Зильберборд из Санкт-Петербурга. Стоимость билета — от 800 до 2,8 тыс. руб. 6+

В концертном зале имени Сергея Прокофьева 4 сентября состоится концерт «Моей душе покоя нет» в честь 95-летия со дня рождения композитора Андрея Петрова. Будет исполняться музыка маэстро, написанная для множества известных кинофильмов, среди которых «Укрощение огня», «Жестокий романс», «Синяя птица», «Забытая мелодия для флейты», «О бедном гусаре замолвите слово». Стоимость билета — от 900 до 1,3 тыс. руб. 6+

В клубе Ozz 5 сентября пройдет концерт группы «Аффинаж». Зрители услышат лучшие песни, написанные за 12 лет существования коллектива — как ранние песни группы, так и последние релизы. Новая программа поможет проследить, как менялись стиль и звучание «Аффинажа». Стоимость билета — от 1,9 тыс. до 3,2 тыс. руб. 16+

Спектакли

В «Театральном пространстве свободы» 30 и 31 августа покажут спектакль «Едят ли ведьмы своих внуков?». Он повествует о мальчике 11 лет, которого родители оставили на время с бабушкой. Подвох лишь в том, что она ведьма. «Что будешь делать? Испугаешься ли? О чем поговоришь с ней?»,— на эти вопросы предстоит ответить не только главному герою спектакля, но и зрителям. Стоимость билета — 500 руб. 12+.

Во Дворце культуры железнодорожников 3 сентября пройдет спектакль «Снежный вальс». Он поставлен на основе пьесы «Плененные в снегу» английского драматурга Питера Куилтера. Главные роли сыграют актеры Ярослав Бойко и Мария Порошина. В центре сюжета история любви Патрика и Джудит, живущих по соседству, но никогда раньше не видевшихся. Зимняя буря сталкивает их вместе – двух совершенно разных людей. Стоимость билета — от 2,4 тыс. до 3,5 тыс. руб. 12+

В театре кукол имени Валерия Вольховского 4 и 5 сентября представят спектакль «Годунов» по исторической пьесе Александра Пушкина. На сцене покажут три из 18 картин истории царствования Бориса Годунова – «Рабоцарь», «Игра в тычку», «Самарянка». Актер Александр Малышев сыграет сразу двух антагонистов – Годунова и Лжедмитрия. Сцена будет наполнена множеством бутафорских голов, при этом классических кукол зрители не увидят. Стоимость билета — от 300 до 1,2 тыс. руб. 16+

В «Театральном пространстве свободы» 4 сентября также пройдет спектакль «Живой». Эта постановка — попытка разобраться в том, что такое душа поэта, как она существует, и что ее волнует. Спектакль сделан на основе творчества поэтов Владимира Маяковского и Александра Башлачева. Стоимость билета — 600 руб. 14+

Выставки

В историческом музее Южного Урала открылась выставка «Китай. Страна будущего». В экспозиции представлены более 100 снимков именитых китайских фотографов, отражающих современную жизнь в Поднебесной. Выставка демонстрирует архитектуру страны, работу предприятий, технологии, общественные пространства. Вход свободный.

В Larisa Depershmidt gallery 4 сентября откроется выставка «Я сегодня забыл повеситься» художника из Нижнего Тагила, работающего под псевдонимом «Япес». Проект «документирует хроники боли и спасения через ироничные визуальные миры», в которых сплетаются откровения автора с его социальными наблюдениями. Стоимость билета — 400 руб. 12+

Кино

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Орландо Блум

Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Актер Орландо Блум

Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

В кинотеатрах Челябинска 4 сентября выйдет фильм «Вес победы». Бывший боксер намерен вернуться на ринг, чтобы в последний раз побороться за титул. Однако он еще должен уложиться в весовую категорию. Ради этого он использует нелегальную программу похудения, запершись в номере отеля в Лас-Вегасе с новым тренером. Постепенно боксеру становится все сложнее отличить реальность от галлюцинаций из-за побочных эффектов методики. В ролях: Орландо Блум, Катрина Балф, Джон Туртурро. 18+

В челябинских кинотеатрах 4 сентября появится фильм «Сказки темного леса. Ворожея». Юная Василиса отправляется в опасное путешествие в сердце темного леса, чтобы спасти родителей. Ей предстоит пройти через множество испытаний, раскрыть тайну своего происхождения и встретить первую любовь. Узнав правду о себе, Василиса поймет, что у нее очень много общего с лесной нечистью. Главную роль сыграла Екатерина Суворова. 6+

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артист Егор Крид

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Артист Егор Крид

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В кинотеатрах Челябинска 4 сентября выйдет фильм «Вниз». Молодожены застревают в лифте столичного небоскреба с очень подозрительным незнакомцем, который знает про них все. Теперь молодая пара находится в смертельной ловушке у безумца. Им необходимо вырваться из лифта до того, как они сорвутся вниз. Главные роли сыграли Егор Крид, Анфиса Черных и Игорь Миркурбанов. 18+

Ольга Воробьева