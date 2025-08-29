Ульяновская и Нижегородская области договорились о спортивном сотрудничестве

Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло и исполняющий обязанности министра физкультуры и спорта Ульяновской области Алексей Артюхин подписали соглашение о сотрудничестве в спортивной сфере, сообщила в пятницу пресс-служба губернатора и правительства Ульяновской области.

Фото: Спортивная школа олимпийского резерва «Волга»

Соглашение было подписано во время визита в Ульяновск нижегородской правительственной делегации, прошедшего 27-28 августа. Документ содержит договоренности о сотрудничестве министерств в области пропаганды здорового образа жизни, популяризации физкультуры и спорта, развития массового спорта, создания условий для приобщения всех категорий и групп населения к регулярным занятиям спортом, отмечают в региональном минспорта. По словам Дмитрия Кабайло, предполагается большое внимание уделять развитию школьного спорта. Он отметил, что в нижегородцев есть «эффективные практики», которыми регион готов поделиться с коллегами, «в свою очередь, полезно ориентироваться на навыки и новые инструменты, которые применяют другие регионы России».

Андрей Васильев, Ульяновск