В Казани открылся новый центр фехтования с пропускной способностью более 100 человек. Об этом сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

В церемонии открытия приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов, президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов, мэр Казани Ильсур Метшин, а также олимпийские чемпионки Наиля Гилязова и Марта Мартьянова.

Спортивный комплекс расположен на улице Короленко. Он оборудован двумя большими универсальными залами, тренажерным залом, раздевалками с душевыми и санузлами, медкабинетом. По словам Рустама Минниханова, в центре созданы все условия для тренировочного процесса и организации соревнований.

В пресс-службе отметили, что в Татарстане фехтованием занимаются свыше тысячи человек, тренировочную работу ведут 25 тренеров. В состав сборной России от республики вошли 11 спортсменов. В регионе ежегодно проводятся чемпионаты, первенства и кубки Татарстана по фехтованию, а также всероссийские и межрегиональные соревнования.

Анар Зейналов