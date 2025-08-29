«Lookmanov трибьют», «Жизель», «Молочная страна» и «Семейный призрак»

В ближайшую неделю в Уфе выступят «Lookmanov трибьют», Элвин Грей, Аскар Абдразаков. В театрах можно будет посмотреть «Бахчисарайский фонтан», «Жизель» и «Седина в бороду, или Невеста из Имеретии». На открытом воздухе пройдут фестивали «Молочная страна» и «АйДаФест», а спортсменов ждет «ЗОбег». В кинотеатрах Уфы состоятся несколько кинопремьер: «Выход 8», «Доктор Динозавров», «Идентификация», «Семейный призрак» и «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах».

Концерты

31 августа в MusicHall 27 коллектив «Lookmanov трибьют» исполнит песни из репертуара группы «Сплин». В программе: «Orbit без сахара», «Выхода нет», «Мое сердце» и другие хиты Александра Васильева.

В тот же вечер, 31 августа, в ресторане «Максимилианс» состоится концерт Элвин Грей (Радик Юльякшин). Народный артист Башкирии, заслуженный артист Башкирии, Татарстана и Каракалпакстана исполнит свои хиты и новые песни. «Это будет не просто концерт, а настоящее путешествие в мир музыки, эмоций и незабываемых впечатлений»,— обещают организаторы.

1 сентября в Башкирском театре оперы и балета пройдет гала-концерт в честь открытия очередного театрального сезона. В этот вечер ведущие солисты оперной и балетной сцены исполнят арии, дуэты и ансамбли из опер, номера современной и классической хореографии из репертуара театра. Среди артистов, которые выйдут на сцену — Аскар Абдразаков, Идель Аралбаев, Лариса Ахметова, Эльвина Ахметханова, Любовь Буторина, Ильгам Валиев и многие другие.

Спектакли

Завтра, 30 августа, юных уфимцев ждут в Башкирском государственном театре оперы и балета, чтобы отметить «День рождения кота Леопольда». Вредные мыши хотят испортить праздник доброму коту: постоянно звонят по телефону, дразнят Леопольда, дарят «чихательный» торт, посыпанный табаком... Доктор-пес выписывает Леопольду особые таблетки «Озверин», от приема которых у кота исчезнет доброта… В ролях: Ирина Кузнецова, Эльмира Ахметзарипова, Ян Лейше, Эльвира Алькина и другие.

3 сентября в Башкирском государственном театре оперы и балета состоится показ балета «Бахчисарайский фонтан». Действие происходит в Польше и Бахчисарае на рубеже XVIII–XIX веков. В мирное течение жизни польского княжества вторгаются полчища крымского хана Гирея. Пораженный красотой польской княжны, Гирей тщетно добивается расположения пленницы, чем вызывает пламенную ревность Заремы — в прошлом самой любимой его жены. В ролях: Ильдар Маняпов, Гузель Сулемайнова, Сергей Бикбулатов, Адель Овчинникова и другие.

5 сентября в Молодежном театре представят спектакль «Седина в бороду, или Невеста из Имеретии». Дети овдовевшего Бекины испуганы: отец решил вновь жениться! А если появится новый наследник, то все придется делить — и дом, и сад, и корову. Тогда они пытаются найти ему невесту сами. В итоге побеждают добро и любовь двух уже немолодых людей. Режиссер: Мусалим Кульбаев. В ролях: Ренат Фатхиев, Светлана Бронникова, Андрей Ганичев, Любовь Никитина, Людмила Воротникова и другие.

В тот же вечер, 5 сентября, на сцене Башкирского государственного театра оперы и балета — один из самых известных классических балетов — «Жизель». В основе сюжета лежит немецкая легенда о «виллисах» — невестах, преданных своими возлюбленными и умерших от горя, не дождавшись свадьбы.

Мероприятия

30 августа в парке Кашкадан состоится ежегодный семейный фестиваль «Молочная страна». В программе: фермерская и медовая ярмарки, мастер-классы для детей и взрослых, игры, конкурсы, фотозоны, выступления творческих коллективов.

Утром того же дня, 30 августа, на набережной реки Белой стартует «ЗОбег». Его участники пробегут две дистанции на выбор — 3 и 5 км. Организаторы обещают фирменные футболки (количество ограничено), памятные медали на финише, яркие фотозоны. Специальными гостями станут паралимпийка Анна Кулинич-Сорокина и олимпийская чемпионка по фехтованию Аделина Загидуллина.

30 и 31 августа в «АРТ-квадрате» состоится Всероссийский фестиваль уличных театров «АйДаФест». В течение двух дней зрителей ждут более 30 спектаклей, уличных шоу и перформансов артистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Екатеринбурга, Альметьевска и других городов страны.

4 сентября в «Артерии» состоится традиционный «КиноЛекторий». Вместе с кинокритиком Андреем Королевым участники посмотрят и обсудят фильм иранского режиссера Джафара Панахи «Такси».

Кино

В уфимских кинотеатрах — пять премьер.

Японский триллер «Выход 8». Главный герой оказывается заперт в бесконечных переходах метро, которые постепенно начинают сводить его с ума. Чтобы выбраться из этого пугающего лабиринта, нужно строго следовать правилам. А каждая ошибка отбрасывает в самое начало пути. Выход откроется, если ты сделаешь правильный выбор. В ролях: Кадзунари Ниномия, Ямато Коти, Нару Асанума, Котонэ Ханасэ и другие.

Мультфильм «Доктор Динозавров». Жизнь школьника Фила Динозаврова летит под откос: одноклассники смеются, девчонки не замечают, а отец позорит семейным «наследием» — всеми забытым музеем палеонтологии. Но всё переворачивается с ног на голову, когда Фил случайно активирует древний портал в мезозой. Теперь ему предстоит дино-челлендж в джунглях, где его союзниками станут болтливый велоцираптор, контролирующий отец и школьная любовь. Кажется, пришло время Филу принять, что быть Динозавровым не так уж и плохо.

Комедия «Семейный призрак». Василий Кирсанов — бывший банковский клерк, а теперь иллюзионист-неудачник, мечтающий устроить шоу «почти как у Копперфильда». Ради сцены он уговаривает жену Светлану продать просторную квартиру и переехать с двумя детьми в тесную однушку. Шоу проваливается, а в новой квартире жить невозможно. В отчаянных поисках решения Кирсанов находит подозрительно выгодное объявление и покупает просторную трешку на последние деньги. Вот только квартира оказывается не пустой — в ней живет самый настоящий призрак. В ролях: Максим Лагашкин, Никита Кологривый, Оксана Акиньшина, Кристина Корбут и другие.

Боевик «Идентификация». Леон приходит в себя в палате и обнаруживает, что ничего не помнит о своем прошлом, а в его мозг имплантирован нейрочип. Пытаясь выяснить, кто и почему стер его память, он понимает, что стал пешкой в изощренной игре, где никому нельзя доверять, а под смертельной угрозой находятся жизни его близких. В ролях: Антон Пампушный, Евгений Сидихин, Антон Лаврентьев, Анастасия Резник, Нино Деисадзе и другие.

Боевик «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах». До того, как стать деспотичным президентом Панэма, молодой Кориолан Сноу был последней надеждой для своего увядающего рода — некогда великой династии, впавшей в немилость послевоенного Капитолия. Накануне десятых ежегодных Голодных игр Сноу назначают наставником Люси Грей Бэйрд — трибута дистрикта 12. Постепенно девушка привлекает все больше внимания Панэма, становясь фавориткой грядущего соревнования. Готовый на все, чтобы вернуть своей семье былое величие, Сноу решает обратить ситуацию с Люси в свою пользу. Начинается гонка со временем, которая покажет, кто певчая птица, а кто — змея. В ролях: Том Блит, Рэйчел Зеглер, Питер Динклэйдж, Хантер Шафер, Джош Андрес Ривера и другие.