Майя-сюита

Как возникли знаменитые балеты Родиона Щедрина

Никто из отечественных композиторов второй половины ХХ века не работал в балетном театре так плодотворно, как Родион Щедрин, которого не стало 29 августа. Татьяна Кузнецова рассказывает о том, как создавались всемирно известные щедринские балеты, и о том, как в творческом процессе участвовала Майя Плисецкая.

Композитор Родион Щедрин с женой балериной Майей Плисецкой в 1962 году

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Принято считать, что балет Родион Щедрин полюбил благодаря Майе Плисецкой (тут просится штамп — «жене и музе»). Однако все было наоборот: сначала балет (в 1958 году Большой театр заказал композитору-студенту партитуру «Конька-Горбунка»), а уж потом — любовь всей жизни (для изучения балетной специфики Щедрин напросился в балетный класс и, увидев роскошную Майю в черном трико и купальнике, был сражен наповал). 4 марта 1960 года четырехактный «Конек-Горбунок» выскочил на сцену Большого с Плисецкой в роли Царь-девицы. И оказался образцовым: динамичным, ироничным, абсолютно балетным и совершенно оригинальным. Но впредь балеты Щедрин писать не собирался.

Чем запомнился композитор Родион Щедрин

В мемуарах Майя Плисецкая рассказывает, что «Кармен-сюита», абсолютный хит, который в мире ставят немногим реже, чем равелевское «Болеро», появилась на свет благодаря форс-мажору. Щедрин, заваленный собственными проектами, обещал написать музыку для одноактного балета, когда отступать было некуда — министр культуры Екатерина Фурцева уже дала согласие на постановку, а хореограф Альберто Алонсо уже приехал в Москву. «Обещал, чтобы успокоить, чтобы не приставала»,— вспоминает Плисецкая. Первый дуэт, Кармен и Тореро, родился за ночь. Остальное — прямо на репетициях: Щедрин возрождал забытый жанр музыкальной транскрипции, вдохновенно подстраивая цветистого оперного Бизе к лапидарной модернистской хореографии — Алонсо ставил спектакль на еще не существующую музыку. Лишь 19 апреля 1967 года, накануне премьеры, артисты услышали оркестр; дирижировал Геннадий Рождественский. «Вас ждут сюрпризы!» — предупредил Щедрин, выстроивший партитуру на струнных и ударных. Балет он создал за 20 дней.

Какой была Майя Плисецкая

«Моя генетика призвала меня помнить добро. Я не изменила и не изменю этому зову!» &lt;br>Майя Плисецкая родилась 20 ноября 1925 года в Москве. Ее дядя и тетя, Асаф и Суламифь Мессерер, были ведущими артистами Большого театра и уникальные данные племянницы — огромный шаг, прыжок, неповторимую пластику, длинные непокорные, но прекрасные руки — разглядели с детства

«Но есть в человеке — не в каждом, может, — трудновыразимое словами чувство совестливости или по-другому его как-то назвать — стыдливости, что ли. Мешает или помогает это чувство людям жить? Из сегодня вижу, что проку в нем мало. Наглые люди процветают и благоденствуют. Совестливым живется куда труднее»

«Я предпочитаю отбор природы усердию и старательности» &lt;br>Еще до поступления в театр Майя Плисецкая станцевала миниатюру Фокина «Умирающий лебедь». Этот номер, утратив в ее исполнении трогательную печаль и декадентский излом, выглядел бунтарским вызовом судьбе и стал эмблемой ее искусства на всю жизнь: «Умирающего лебедя» Плисецкая будет танцевать до 70 лет

«Элегантность давалась кровью» &lt;br>В Большом театре Майя Плисецкая не продержалась в кордебалете и сезона: ее исключительный дар был слишком очевиден. Ей не было равных, хотя в труппе тогда танцевали Уланова, Семенова, Лепешинская — Плисецкая была балериной будущего

«Я люблю это выражение о руках своих партнеров: “умные руки”. С “глупыми” руками не потанцуешь. Обязательно завалят, передержат, поторопятся» &lt;br>Природные данные позволяли Майе Плисецкой танцевать все, что угодно, однако царственная внешность и мощный актерский темперамент исключали амплуа инженю и партии лирических героинь. Сама она это понимала прекрасно: умирать от любви кроткой Жизелью — не для нее

«Но я и по сей день убеждена,что одной техникой мир не покорить. И сегодня, и лет через 150-200 танцем надо будет, как и прежде, в первую очередь растронуть душу, заставить сопереживать, вызвать слезы, мороз гусиной кожи» &lt;br>На фото: сцена из балета «Шурале». Майя Плисецкая в роли девушки — птицы

«Любящие люди воспаряют над обыденностью, мелочностью жизни. Влюбленные всегда живут в другом измерении» &lt;br>На фото: Майя Плисецкая с мужем, композитором Родионом Щедриным, 1960 год

«Неужто люди без совести выходят сегодня в герои нашего времени?» &lt;br>Революцией во всех смыслах стала «Кармен-сюита» (на фото) — одноактный балет, созданный в 1967 году специально для Плисецкой кубинцем Альберто Алонсо и ее мужем, композитором Родионом Щедриным. Модернистская лексика и неприкрытая сексуальность хореографии шокировали советских цензоров: министр культуры Фурцева наложила вето на спектакль. Плисецкая билась за этот балет, как за последний бастион, — и победила: он вошел в репертуар Большого, а Кармен-Плисецкая — в историю

«Первооткрывателю трудно во всякой социальной системе. Но в тоталитарной — муки ада» &lt;br>Территория большой классики покорилась Майе Плисецкой сразу и безоговорочно. Но ее Раймонда, Аврора, Китри оказались непохожи на предшественниц: академичные по форме, они были революционными по духу &lt;br>На фото: Майя Плисецкая с солистами Большого театра Марисом Лиепой (слева) и Александром Годуновым во время репетиции, 1970-е годы

«Нещадно расточительно обошлась Россия со своими Колумбами, Магелланами...» &lt;br>На фото: Майя Плисецкая с космонавтом Юрием Гагариным, 1961 год

«А что и впрямь человеку надо? Про других не знаю. А про себя скажу. Не хочу быть рабыней. Не хочу, чтобы неведомые мне люди судьбу мою решали. Ошейника не хочу на шее. Клетки, пусть даже платиновой, не хочу» &lt;br>На фото: Майя Плисецкая в балете «Айседора»

«Конечно, двадцать лет тем и сказочны для всякой женщины, что в двадцать выглядит она хорошо круглые сутки. А к тридцати, увы, хороша она уж часа эдак три за день. Потом — того меньше. А к пятидесяти сверкнут пять-семь минут. Да и то в выигрышном освещении, со старательным макияжем»

«За прожитое я много раз видела, какое испытание ставит жизнь, вручая власть человеку. Лишь считанные единицы это испытание преодолевают. Как преображает, уродует, корежит власть людей. Как погружаются они в болотное месиво злопамятства, склок, мстительности, в охотку внимают подхалимам. Властолюбие иссушает создателя, капля за каплей отнимает, разрушает дар к творчеству, мельчит»

«Как легко, должно быть, живется людям без убеждений. Подул ветер с небес — говори прямо противоположное своим вчерашним речам»

«Ничегошеньки не поменялось в нашей жизни. Та же рабская зависимость от внезапных прихотей властей. О, страна абсурдов! О, мать — Россия!» &lt;br>На фото: президент России Владимир Путин (справа) награждает Майю Плисецкую орденом «За заслуги перед Отечестваом» II степени

«Если труд — праздник, и одежды должны быть нарядными» &lt;br>Майе Плисецкой катастрофически не хватало репертуара. Цепь литературных балетов инициирована ею, сочинена Щедриным и поставлена разными хореографами: но мощная индивидуальность Плисецкой превратила их в авторские создания. И все они — «Анна Каренина», «Чайка», «Дама с собачкой» — исчезли вместе с ее уходом из Большого в 1990 году, и из репертуара театра

«Что вынесла я за прожитую жизнь, какую философию? Саму простую. Простую — как кружка воды, как глоток воздуха. Люди не делятся на классы, расы, государственные системы. Люди делятся на плохих и хороших. На очень хороших и очень плохих. Плохих во все века было больше, много больше. Хорошие всегда исключение, подарок Неба» &lt;br>После выхода на пенсию Плисецкая продолжала танцевать по всему миру, возглавляла Римскую оперу, Национальный балет Мадрида. Но ее знаменитая бескомпромиссность — не лучшее качество для худрука, а педагогика — не ее стезя

«...Дам вам совет, будущие поколения. Меня послушайте. Не смиряйтесь, до самого края не смиряйтесь. Даже тогда — воюйте, отстреливайтесь, в трубы трубите, в барабаны бейте, в телефоны звоните, телеграммы с почтамтов шлите, не сдавайтесь, до последнего мига боритесь, воюйте. Даже тоталитарные режимы отступали, случалось, перед одержимостью, убежденностью, настырностью. Мои победы только на том и держались. Характер — это и есть судьба...»

Балерина скончалась 2 мая 2015 года в Мюнхене, на 90-м году жизни. 20 ноября 2015 года, в день 90-летия со дня рождения балерины, имя Майи Плисецкой было присвоено скверу на Большой Дмитровке. 20 ноября 2016 года в этом сквере состоялось открытие памятника артистке

«Анну Каренину» породил одноименный фильм Александра Зархи, в котором Плисецкая сыграла княгиню Бетси и на котором композитор Щедрин вдрызг разругался с режиссером, безбожно изрезавшим его музыку. «Будем делать балет. Совершенно по-своему»,— решил он. Огромную партитуру написал за лето. И в 1971 году в Бетховенском зале Большого театра уже играл для худсовета музыку огромного трехактного спектакля, а один из балетмейстеров — Майя Плисецкая и либреттист-режиссер Борис Львов-Анохин объясняли замысел постановки. Балет по Толстому тоже пришлось пробивать по инстанциям (Фурцева была против, да и главный балетмейстер Большого Юрий Григорович отнюдь не радовался возможному появлению конкурентоспособного большого спектакля), но в 1972 году премьера все-таки состоялась, и успешный балет разлетелся по театрам СССР. Даже без Анны—Плисецкой он был уникален — композиторы уровня Щедрина этот жанр не жаловали, а уж таким знанием балетных законов не мог похвастаться никто.

Щедринская «Анна Каренина» вдохновляет балетмейстеров до сих пор: в Мариинском театре и сегодня идет версия Алексея Ратманского.

Четвертый балет — двухактную «Чайку» — Щедрин написал уже специально для Майи Плисецкой: балерина отчаянно нуждалась в собственном репертуаре, конфликт с Григоровичем перешел в острую форму, в новых спектаклях театра ее не занимали. Ставить она взялась сама, обойдясь минимумом артистов: всего 13 человек. Обстоятельства заставили Щедрина изобрести новаторскую музыкальную форму: партитура «Чайки» состоит из 24 прелюдий, трех интерлюдий и постлюдии. На титульном листе Щедрин написал: «Майе Плисецкой, всегда». «Чайка», пробив все препоны, появилась на свет в 1980 году. За десять лет прошла 71 раз. Авторы ставили ее во Флоренции и Гетеборге, но сложная музыкальная структура балета помешала его популярности: другие балетмейстеры «Чайку» ставить опасались.

Родин Щедрин — о музыке и времени

Последним балетом Щедрина стала «Дама с собачкой». В середине 1980-х Плисецкую настойчиво выживали из Большого, новый балет в собственной постановке стал последним бастионом, финальной битвой композитора и балерины с театральным начальством. Одноактный 50-минутный балет танцевали двое: Анна Сергеевна — Майя Плисецкая, Гуров — Борис Ефимов, обывателей изображал миманс, артистов балета Плисецкой не дали. Балет делился на три картины и состоял из пяти дуэтов. Борис Ефимов, исполнитель роли Гурова, не спускал свою Анну Сергеевну с рук, Плисецкая боялась, что партнер «свернет спину». С костюмами в очередной раз выручил Пьер Карден. Премьера прошла в Большом точно в день юбилея Плисецкой, 20 ноября 1985 года.

Между поклонами Щедрин шепнул жене: «Эта музыка — тебе подарок ко дню рождения. Не кольцо же с бриллиантом дарить?»

До 1989 года балет прошел 31 раз. За прошедшие 40 лет «Даму с собачкой» поставили только два балетмейстера: Надежда Малыгина в Самаре и Алексей Мирошниченко в Нью-Йорке.

В прошлом сезоне Валерий Гергиев, страстный поборник музыки Щедрина, инициировал в Большом театре постановку «Конька-Горбунка». Возможно, в наступающем сезоне на этой сцене появится еще один балет на музыку Щедрина — как оммаж любимому композитору от генерального директора Большого.

Творческий путь Родиона Щедрина

Родион Константинович Щедрин родился в Москве 16 декабря 1932 года. Его отец, композитор и преподаватель в консерватории, привил сыну любовь к музыке. В 1941 году Родион Щедрин поступил в специальную музыкальную школу-десятилетку. Однако с началом войны семья была эвакуирована в Куйбышев (сейчас Самара), где юный Щедрин побывал на премьере знаменитой «Ленинградской» симфонии Шостаковича. После этого сомнений в музыкальном будущем у юного Щедрина не осталось

После возвращения в Москву, Родион Щедрин окончил хоровое училище им. Свешникова, а затем одновременно два факультета Московской консерватории — фортепианный и теоретико-композиторский. По окончании аспирантуры МГК Щедрин уже являлся автором балета «Конек-Горбунок» (1955), порядка десяти фортепианных сочинений, Первой симфонии (1958)

Свое самое популярное и самое исполняемое произведение — «Кармен-сюиту» Родион Щедрин написал в 1967 году. Балерина Майя Плисецкая, по чьей задумке родилась постановка, уговаривала взяться за перекомпоновку оперы Жоржа Бизе сначала Дмитрия Шостаковича, затем Арама Хачатуряна. Те отказались «конкурировать» с Бизе, тогда на помощь пришел муж балерины — Родион Щедрин

В 1968 году Щедрин отказался подписать письмо в поддержку вступления войск стран Варшавского договора в Чехословакию. Этот конфликт с партийными деятелями консерватории лишил Щедрина работы. Однако позднее его выбрали председателем правления Союза композиторов РСФСР. На этом посту он проработал до 1990 года

«Долгое время Щедрин возглавлял Союз композиторов России, и мало кто знает, скольким молодым талантам, отверженным, гонимым властью, помог этот человек»,— написал о композиторе скрипач и дирижер Владимир Спиваков (на фото справа)

Щедрин много работал для кино. В частности, он написал музыку к фильму «Высота» (1957) режиссера Александра Зархи, в том числе песню «Марш монтажников» («Не кочегары мы, не плотники»), которая прославила своего создателя на весь Советский Союз

«Особенно я ценю его неприятие компромиссов даже в очень трудное для русской музыки время. Он всегда был новатором и не опасался публично демонстрировать свою полную поддержку любым отклонениям от &quot;официального советского музыкального курса&quot;»,— говорил о композиторе виолончелист Мстислав Ростропович (слева)

Свои новаторские идеи Родион Щедрин в полной мере воплотил в опере «Мертвые души» (1976), к которой сам написал либретто по произведению Николая Гоголя. Скрипки в оркестре композитор заменил камерным хором, а сцену разделил на две площадки. Такая параллельная драматургия, воплощенная в Большом театре через год, противопоставляла «народную Русь» и страну помещиков

«Щедрин — большое &quot;Щ&quot; русской музыки. Такой буквы нет ни в одном алфавите — ни в английском, ни в немецком. Беспощадная новая его музыка — мощная, щемящая, прищуренная от боли или от смеха. Великие Шостакович, Шенберг, Шнитке, Штокхаузен работали в реалиях ХХ века. Щедрин же прыгнул с нами физически в XXI век. Какой надо иметь талантиЩЕ, чтобы из нашего дерьма и ужаса создать сокровиЩЕ!»,— писал поэт Андрей Вознесенский

Слева направо: Родион Щедрин, художественный руководитель и главный дирижер Государственного академического большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского Владимир Федосеев и альтист Юрий Башмет на заключительном концерте фестиваля, посвященного 75-летию Родиона Щедрина

Произведения Родиона Щедрина с успехом дают на ведущих театральных площадках мира: в Большом и Мариинском театрах, Шведской королевской опере в Стокгольме, в нью-йоркских Карнеги-холле и Линкольн-центре — и других

Со своей супругой Майей Плисецкой Родион Щедрин прожил в браке 57 лет. При этом оба они отмечают, что их любовь не была внезапной — они долго поддерживали дружеские отношения. Балерина называла мужа исключительно по фамилии. «Мы совпали. Не могу сказать, что мы оба имеем ангельский характер. Это было бы неправдой, но мне с Майей просто»,— делился композитор в одном из интервью. В своем завещании Плисецкая указала, что после смерти мужа их прах должен быть соединен и развеян над Россией

Признание на государственном уровне Щедрин получил уже в зрелом возрасте. В 1984 году он был удостоен Ленинской премии. Кроме того, композитор награжден Государственной премии России (1992), орденами «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степени. Он является лауреатом Премии имени Д. Д. Шостаковича (1992), премии Crystal Award Всемирного экономического форума (1995), российской национальной театральной премии «Золотая маска» (2009). В 2012 году Щедрину были вручены диплом и медаль лауреата премии Москвы

Родион Щедрин имел литовское гражданство. Последние годы он жил и работал в Мюнхене

Композитор Родион Щедрин (слева) с музыкальным руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым на церемонии открытия памятника балерине Майе Плисецкой в Москве, 2016 год

После возвращения в Москву, Родион Щедрин окончил хоровое училище им. Свешникова, а затем одновременно два факультета Московской консерватории — фортепианный и теоретико-композиторский. По окончании аспирантуры МГК Щедрин уже являлся автором балета «Конек-Горбунок» (1955), порядка десяти фортепианных сочинений, Первой симфонии (1958)

Свое самое популярное и самое исполняемое произведение — «Кармен-сюиту» Родион Щедрин написал в 1967 году. Балерина Майя Плисецкая, по чьей задумке родилась постановка, уговаривала взяться за перекомпоновку оперы Жоржа Бизе сначала Дмитрия Шостаковича, затем Арама Хачатуряна. Те отказались «конкурировать» с Бизе, тогда на помощь пришел муж балерины — Родион Щедрин

В 1968 году Щедрин отказался подписать письмо в поддержку вступления войск стран Варшавского договора в Чехословакию. Этот конфликт с партийными деятелями консерватории лишил Щедрина работы. Однако позднее его выбрали председателем правления Союза композиторов РСФСР. На этом посту он проработал до 1990 года

«Долгое время Щедрин возглавлял Союз композиторов России, и мало кто знает, скольким молодым талантам, отверженным, гонимым властью, помог этот человек»,— написал о композиторе скрипач и дирижер Владимир Спиваков (на фото справа)

Щедрин много работал для кино. В частности, он написал музыку к фильму «Высота» (1957) режиссера Александра Зархи, в том числе песню «Марш монтажников» («Не кочегары мы, не плотники»), которая прославила своего создателя на весь Советский Союз

«Особенно я ценю его неприятие компромиссов даже в очень трудное для русской музыки время. Он всегда был новатором и не опасался публично демонстрировать свою полную поддержку любым отклонениям от "официального советского музыкального курса"»,— говорил о композиторе виолончелист Мстислав Ростропович (слева)

Свои новаторские идеи Родион Щедрин в полной мере воплотил в опере «Мертвые души» (1976), к которой сам написал либретто по произведению Николая Гоголя. Скрипки в оркестре композитор заменил камерным хором, а сцену разделил на две площадки. Такая параллельная драматургия, воплощенная в Большом театре через год, противопоставляла «народную Русь» и страну помещиков

«Щедрин — большое "Щ" русской музыки. Такой буквы нет ни в одном алфавите — ни в английском, ни в немецком. Беспощадная новая его музыка — мощная, щемящая, прищуренная от боли или от смеха. Великие Шостакович, Шенберг, Шнитке, Штокхаузен работали в реалиях ХХ века. Щедрин же прыгнул с нами физически в XXI век. Какой надо иметь талантиЩЕ, чтобы из нашего дерьма и ужаса создать сокровиЩЕ!»,— писал поэт Андрей Вознесенский

Слева направо: Родион Щедрин, художественный руководитель и главный дирижер Государственного академического большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского Владимир Федосеев и альтист Юрий Башмет на заключительном концерте фестиваля, посвященного 75-летию Родиона Щедрина

Произведения Родиона Щедрина с успехом дают на ведущих театральных площадках мира: в Большом и Мариинском театрах, Шведской королевской опере в Стокгольме, в нью-йоркских Карнеги-холле и Линкольн-центре — и других

Со своей супругой Майей Плисецкой Родион Щедрин прожил в браке 57 лет. При этом оба они отмечают, что их любовь не была внезапной — они долго поддерживали дружеские отношения. Балерина называла мужа исключительно по фамилии. «Мы совпали. Не могу сказать, что мы оба имеем ангельский характер. Это было бы неправдой, но мне с Майей просто»,— делился композитор в одном из интервью. В своем завещании Плисецкая указала, что после смерти мужа их прах должен быть соединен и развеян над Россией

Признание на государственном уровне Щедрин получил уже в зрелом возрасте. В 1984 году он был удостоен Ленинской премии. Кроме того, композитор награжден Государственной премии России (1992), орденами «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степени. Он является лауреатом Премии имени Д. Д. Шостаковича (1992), премии Crystal Award Всемирного экономического форума (1995), российской национальной театральной премии «Золотая маска» (2009). В 2012 году Щедрину были вручены диплом и медаль лауреата премии Москвы

Родион Щедрин имел литовское гражданство. Последние годы он жил и работал в Мюнхене

Композитор Родион Щедрин (слева) с музыкальным руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым на церемонии открытия памятника балерине Майе Плисецкой в Москве, 2016 год

