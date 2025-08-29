Майя-сюита

Никто из отечественных композиторов второй половины ХХ века не работал в балетном театре так плодотворно, как Родион Щедрин, которого не стало 29 августа. Татьяна Кузнецова рассказывает о том, как создавались всемирно известные щедринские балеты, и о том, как в творческом процессе участвовала Майя Плисецкая.

Композитор Родион Щедрин с женой балериной Майей Плисецкой в 1962 году

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Принято считать, что балет Родион Щедрин полюбил благодаря Майе Плисецкой (тут просится штамп — «жене и музе»). Однако все было наоборот: сначала балет (в 1958 году Большой театр заказал композитору-студенту партитуру «Конька-Горбунка»), а уж потом — любовь всей жизни (для изучения балетной специфики Щедрин напросился в балетный класс и, увидев роскошную Майю в черном трико и купальнике, был сражен наповал). 4 марта 1960 года четырехактный «Конек-Горбунок» выскочил на сцену Большого с Плисецкой в роли Царь-девицы. И оказался образцовым: динамичным, ироничным, абсолютно балетным и совершенно оригинальным. Но впредь балеты Щедрин писать не собирался.

В мемуарах Майя Плисецкая рассказывает, что «Кармен-сюита», абсолютный хит, который в мире ставят немногим реже, чем равелевское «Болеро», появилась на свет благодаря форс-мажору. Щедрин, заваленный собственными проектами, обещал написать музыку для одноактного балета, когда отступать было некуда — министр культуры Екатерина Фурцева уже дала согласие на постановку, а хореограф Альберто Алонсо уже приехал в Москву. «Обещал, чтобы успокоить, чтобы не приставала»,— вспоминает Плисецкая. Первый дуэт, Кармен и Тореро, родился за ночь. Остальное — прямо на репетициях: Щедрин возрождал забытый жанр музыкальной транскрипции, вдохновенно подстраивая цветистого оперного Бизе к лапидарной модернистской хореографии — Алонсо ставил спектакль на еще не существующую музыку. Лишь 19 апреля 1967 года, накануне премьеры, артисты услышали оркестр; дирижировал Геннадий Рождественский. «Вас ждут сюрпризы!» — предупредил Щедрин, выстроивший партитуру на струнных и ударных. Балет он создал за 20 дней.

Майя Плисецкая родилась 20 ноября 1925 года в Москве. Ее дядя и тетя, Асаф и Суламифь Мессерер, были ведущими артистами Большого театра и уникальные данные племянницы — огромный шаг, прыжок, неповторимую пластику, длинные непокорные, но прекрасные руки — разглядели с детства Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» «Но есть в человеке — не в каждом, может, — трудновыразимое словами чувство совестливости или по-другому его как-то назвать — стыдливости, что ли. Мешает или помогает это чувство людям жить? Из сегодня вижу, что проку в нем мало. Наглые люди процветают и благоденствуют. Совестливым живется куда труднее» Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» «Я предпочитаю отбор природы усердию и старательности»

Еще до поступления в театр Майя Плисецкая станцевала миниатюру Фокина «Умирающий лебедь». Этот номер, утратив в ее исполнении трогательную печаль и декадентский излом, выглядел бунтарским вызовом судьбе и стал эмблемой ее искусства на всю жизнь: «Умирающего лебедя» Плисецкая будет танцевать до 70 лет Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» «Элегантность давалась кровью»

В Большом театре Майя Плисецкая не продержалась в кордебалете и сезона: ее исключительный дар был слишком очевиден. Ей не было равных, хотя в труппе тогда танцевали Уланова, Семенова, Лепешинская — Плисецкая была балериной будущего Фото: Е. Усинов / Фотоархив журнала «Огонёк» «Я люблю это выражение о руках своих партнеров: “умные руки”. С “глупыми” руками не потанцуешь. Обязательно завалят, передержат, поторопятся»

Природные данные позволяли Майе Плисецкой танцевать все, что угодно, однако царственная внешность и мощный актерский темперамент исключали амплуа инженю и партии лирических героинь. Сама она это понимала прекрасно: умирать от любви кроткой Жизелью — не для нее Фото: Е. Усинов / Фотоархив журнала «Огонёк» «Но я и по сей день убеждена,что одной техникой мир не покорить. И сегодня, и лет через 150-200 танцем надо будет, как и прежде, в первую очередь растронуть душу, заставить сопереживать, вызвать слезы, мороз гусиной кожи»

На фото: сцена из балета «Шурале». Майя Плисецкая в роли девушки — птицы Фото: Е. Усинов / Фотоархив журнала «Огонёк» «Любящие люди воспаряют над обыденностью, мелочностью жизни. Влюбленные всегда живут в другом измерении»

На фото: Майя Плисецкая с мужем, композитором Родионом Щедриным, 1960 год Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» «Неужто люди без совести выходят сегодня в герои нашего времени?»

Революцией во всех смыслах стала «Кармен-сюита» (на фото) — одноактный балет, созданный в 1967 году специально для Плисецкой кубинцем Альберто Алонсо и ее мужем, композитором Родионом Щедриным. Модернистская лексика и неприкрытая сексуальность хореографии шокировали советских цензоров: министр культуры Фурцева наложила вето на спектакль. Плисецкая билась за этот балет, как за последний бастион, — и победила: он вошел в репертуар Большого, а Кармен-Плисецкая — в историю Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» «Первооткрывателю трудно во всякой социальной системе. Но в тоталитарной — муки ада»

Территория большой классики покорилась Майе Плисецкой сразу и безоговорочно. Но ее Раймонда, Аврора, Китри оказались непохожи на предшественниц: академичные по форме, они были революционными по духу

На фото: Майя Плисецкая с солистами Большого театра Марисом Лиепой (слева) и Александром Годуновым во время репетиции, 1970-е годы Фото: Лев Шерстенников / Фотоархив журнала «Огонёк» «Нещадно расточительно обошлась Россия со своими Колумбами, Магелланами...»

На фото: Майя Плисецкая с космонавтом Юрием Гагариным, 1961 год Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» «А что и впрямь человеку надо? Про других не знаю. А про себя скажу. Не хочу быть рабыней. Не хочу, чтобы неведомые мне люди судьбу мою решали. Ошейника не хочу на шее. Клетки, пусть даже платиновой, не хочу»

На фото: Майя Плисецкая в балете «Айседора» Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» «Конечно, двадцать лет тем и сказочны для всякой женщины, что в двадцать выглядит она хорошо круглые сутки. А к тридцати, увы, хороша она уж часа эдак три за день. Потом — того меньше. А к пятидесяти сверкнут пять-семь минут. Да и то в выигрышном освещении, со старательным макияжем» Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» «За прожитое я много раз видела, какое испытание ставит жизнь, вручая власть человеку. Лишь считанные единицы это испытание преодолевают. Как преображает, уродует, корежит власть людей. Как погружаются они в болотное месиво злопамятства, склок, мстительности, в охотку внимают подхалимам. Властолюбие иссушает создателя, капля за каплей отнимает, разрушает дар к творчеству, мельчит» Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» «Как легко, должно быть, живется людям без убеждений. Подул ветер с небес — говори прямо противоположное своим вчерашним речам» Фото: Александр Басалаев / Фотоархив журнала «Огонёк» «Ничегошеньки не поменялось в нашей жизни. Та же рабская зависимость от внезапных прихотей властей. О, страна абсурдов! О, мать — Россия!»

На фото: президент России Владимир Путин (справа) награждает Майю Плисецкую орденом «За заслуги перед Отечестваом» II степени Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото «Если труд — праздник, и одежды должны быть нарядными»

Майе Плисецкой катастрофически не хватало репертуара. Цепь литературных балетов инициирована ею, сочинена Щедриным и поставлена разными хореографами: но мощная индивидуальность Плисецкой превратила их в авторские создания. И все они — «Анна Каренина», «Чайка», «Дама с собачкой» — исчезли вместе с ее уходом из Большого в 1990 году, и из репертуара театра Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников / купить фото «Что вынесла я за прожитую жизнь, какую философию? Саму простую. Простую — как кружка воды, как глоток воздуха. Люди не делятся на классы, расы, государственные системы. Люди делятся на плохих и хороших. На очень хороших и очень плохих. Плохих во все века было больше, много больше. Хорошие всегда исключение, подарок Неба»

«Анну Каренину» породил одноименный фильм Александра Зархи, в котором Плисецкая сыграла княгиню Бетси и на котором композитор Щедрин вдрызг разругался с режиссером, безбожно изрезавшим его музыку. «Будем делать балет. Совершенно по-своему»,— решил он. Огромную партитуру написал за лето. И в 1971 году в Бетховенском зале Большого театра уже играл для худсовета музыку огромного трехактного спектакля, а один из балетмейстеров — Майя Плисецкая и либреттист-режиссер Борис Львов-Анохин объясняли замысел постановки. Балет по Толстому тоже пришлось пробивать по инстанциям (Фурцева была против, да и главный балетмейстер Большого Юрий Григорович отнюдь не радовался возможному появлению конкурентоспособного большого спектакля), но в 1972 году премьера все-таки состоялась, и успешный балет разлетелся по театрам СССР. Даже без Анны—Плисецкой он был уникален — композиторы уровня Щедрина этот жанр не жаловали, а уж таким знанием балетных законов не мог похвастаться никто.

Щедринская «Анна Каренина» вдохновляет балетмейстеров до сих пор: в Мариинском театре и сегодня идет версия Алексея Ратманского.

Четвертый балет — двухактную «Чайку» — Щедрин написал уже специально для Майи Плисецкой: балерина отчаянно нуждалась в собственном репертуаре, конфликт с Григоровичем перешел в острую форму, в новых спектаклях театра ее не занимали. Ставить она взялась сама, обойдясь минимумом артистов: всего 13 человек. Обстоятельства заставили Щедрина изобрести новаторскую музыкальную форму: партитура «Чайки» состоит из 24 прелюдий, трех интерлюдий и постлюдии. На титульном листе Щедрин написал: «Майе Плисецкой, всегда». «Чайка», пробив все препоны, появилась на свет в 1980 году. За десять лет прошла 71 раз. Авторы ставили ее во Флоренции и Гетеборге, но сложная музыкальная структура балета помешала его популярности: другие балетмейстеры «Чайку» ставить опасались.

Последним балетом Щедрина стала «Дама с собачкой». В середине 1980-х Плисецкую настойчиво выживали из Большого, новый балет в собственной постановке стал последним бастионом, финальной битвой композитора и балерины с театральным начальством. Одноактный 50-минутный балет танцевали двое: Анна Сергеевна — Майя Плисецкая, Гуров — Борис Ефимов, обывателей изображал миманс, артистов балета Плисецкой не дали. Балет делился на три картины и состоял из пяти дуэтов. Борис Ефимов, исполнитель роли Гурова, не спускал свою Анну Сергеевну с рук, Плисецкая боялась, что партнер «свернет спину». С костюмами в очередной раз выручил Пьер Карден. Премьера прошла в Большом точно в день юбилея Плисецкой, 20 ноября 1985 года.

Между поклонами Щедрин шепнул жене: «Эта музыка — тебе подарок ко дню рождения. Не кольцо же с бриллиантом дарить?»

До 1989 года балет прошел 31 раз. За прошедшие 40 лет «Даму с собачкой» поставили только два балетмейстера: Надежда Малыгина в Самаре и Алексей Мирошниченко в Нью-Йорке.

В прошлом сезоне Валерий Гергиев, страстный поборник музыки Щедрина, инициировал в Большом театре постановку «Конька-Горбунка». Возможно, в наступающем сезоне на этой сцене появится еще один балет на музыку Щедрина — как оммаж любимому композитору от генерального директора Большого.