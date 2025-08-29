Майя-сюита
Как возникли знаменитые балеты Родиона Щедрина
Никто из отечественных композиторов второй половины ХХ века не работал в балетном театре так плодотворно, как Родион Щедрин, которого не стало 29 августа. Татьяна Кузнецова рассказывает о том, как создавались всемирно известные щедринские балеты, и о том, как в творческом процессе участвовала Майя Плисецкая.
Композитор Родион Щедрин с женой балериной Майей Плисецкой в 1962 году
Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»
Принято считать, что балет Родион Щедрин полюбил благодаря Майе Плисецкой (тут просится штамп — «жене и музе»). Однако все было наоборот: сначала балет (в 1958 году Большой театр заказал композитору-студенту партитуру «Конька-Горбунка»), а уж потом — любовь всей жизни (для изучения балетной специфики Щедрин напросился в балетный класс и, увидев роскошную Майю в черном трико и купальнике, был сражен наповал). 4 марта 1960 года четырехактный «Конек-Горбунок» выскочил на сцену Большого с Плисецкой в роли Царь-девицы. И оказался образцовым: динамичным, ироничным, абсолютно балетным и совершенно оригинальным. Но впредь балеты Щедрин писать не собирался.
В мемуарах Майя Плисецкая рассказывает, что «Кармен-сюита», абсолютный хит, который в мире ставят немногим реже, чем равелевское «Болеро», появилась на свет благодаря форс-мажору. Щедрин, заваленный собственными проектами, обещал написать музыку для одноактного балета, когда отступать было некуда — министр культуры Екатерина Фурцева уже дала согласие на постановку, а хореограф Альберто Алонсо уже приехал в Москву. «Обещал, чтобы успокоить, чтобы не приставала»,— вспоминает Плисецкая. Первый дуэт, Кармен и Тореро, родился за ночь. Остальное — прямо на репетициях: Щедрин возрождал забытый жанр музыкальной транскрипции, вдохновенно подстраивая цветистого оперного Бизе к лапидарной модернистской хореографии — Алонсо ставил спектакль на еще не существующую музыку. Лишь 19 апреля 1967 года, накануне премьеры, артисты услышали оркестр; дирижировал Геннадий Рождественский. «Вас ждут сюрпризы!» — предупредил Щедрин, выстроивший партитуру на струнных и ударных. Балет он создал за 20 дней.
Фотогалерея
Какой была Майя Плисецкая
«Анну Каренину» породил одноименный фильм Александра Зархи, в котором Плисецкая сыграла княгиню Бетси и на котором композитор Щедрин вдрызг разругался с режиссером, безбожно изрезавшим его музыку. «Будем делать балет. Совершенно по-своему»,— решил он. Огромную партитуру написал за лето. И в 1971 году в Бетховенском зале Большого театра уже играл для худсовета музыку огромного трехактного спектакля, а один из балетмейстеров — Майя Плисецкая и либреттист-режиссер Борис Львов-Анохин объясняли замысел постановки. Балет по Толстому тоже пришлось пробивать по инстанциям (Фурцева была против, да и главный балетмейстер Большого Юрий Григорович отнюдь не радовался возможному появлению конкурентоспособного большого спектакля), но в 1972 году премьера все-таки состоялась, и успешный балет разлетелся по театрам СССР. Даже без Анны—Плисецкой он был уникален — композиторы уровня Щедрина этот жанр не жаловали, а уж таким знанием балетных законов не мог похвастаться никто.
Щедринская «Анна Каренина» вдохновляет балетмейстеров до сих пор: в Мариинском театре и сегодня идет версия Алексея Ратманского.
Четвертый балет — двухактную «Чайку» — Щедрин написал уже специально для Майи Плисецкой: балерина отчаянно нуждалась в собственном репертуаре, конфликт с Григоровичем перешел в острую форму, в новых спектаклях театра ее не занимали. Ставить она взялась сама, обойдясь минимумом артистов: всего 13 человек. Обстоятельства заставили Щедрина изобрести новаторскую музыкальную форму: партитура «Чайки» состоит из 24 прелюдий, трех интерлюдий и постлюдии. На титульном листе Щедрин написал: «Майе Плисецкой, всегда». «Чайка», пробив все препоны, появилась на свет в 1980 году. За десять лет прошла 71 раз. Авторы ставили ее во Флоренции и Гетеборге, но сложная музыкальная структура балета помешала его популярности: другие балетмейстеры «Чайку» ставить опасались.
Последним балетом Щедрина стала «Дама с собачкой». В середине 1980-х Плисецкую настойчиво выживали из Большого, новый балет в собственной постановке стал последним бастионом, финальной битвой композитора и балерины с театральным начальством. Одноактный 50-минутный балет танцевали двое: Анна Сергеевна — Майя Плисецкая, Гуров — Борис Ефимов, обывателей изображал миманс, артистов балета Плисецкой не дали. Балет делился на три картины и состоял из пяти дуэтов. Борис Ефимов, исполнитель роли Гурова, не спускал свою Анну Сергеевну с рук, Плисецкая боялась, что партнер «свернет спину». С костюмами в очередной раз выручил Пьер Карден. Премьера прошла в Большом точно в день юбилея Плисецкой, 20 ноября 1985 года.
Между поклонами Щедрин шепнул жене: «Эта музыка — тебе подарок ко дню рождения. Не кольцо же с бриллиантом дарить?»
До 1989 года балет прошел 31 раз. За прошедшие 40 лет «Даму с собачкой» поставили только два балетмейстера: Надежда Малыгина в Самаре и Алексей Мирошниченко в Нью-Йорке.
В прошлом сезоне Валерий Гергиев, страстный поборник музыки Щедрина, инициировал в Большом театре постановку «Конька-Горбунка». Возможно, в наступающем сезоне на этой сцене появится еще один балет на музыку Щедрина — как оммаж любимому композитору от генерального директора Большого.