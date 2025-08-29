В КЧР сотрудника компании осудили на полтора года за уклонения от уплаты налогов

Зеленчукский районный суд Карачаево-Черкесской Республики приговорил сотрудника компании к 1 году и 6 месяцам колонии-поселения за уклонения от уплаты налогов (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) на сумму более 170 млн. руб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

В суде подсудимый вину не отрицал, от дачи показаний отказался.

Гражданский иск УФНС Карачаево-Черкесской Республики частично удовлетворен — с истца взыскано более 96,8 млн руб. Арест на имущество осужденного сохранен до полной оплаты иска.

Приговор в законную силу не вступил.

Наталья Белоштейн